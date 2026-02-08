Популярни
Магучих над 2 метра и в Карлсруе

  • 8 фев 2026 | 21:44
  • 312
  • 0
Магучих над 2 метра и в Карлсруе

Световната рекордьорка в скока на височина и водачка в планетарната ранглиста за годината с 2.03 метра Ярослава Магучих постигна нова победа с резултат над 2 метра. Украинката се наложи на турнира в Карлсруе с постижение от 2.01 м. Втора завърши нейната сънародничка и носителка на световно отличие Юлия Левченко с 1.96 м. Третата позиция зае французойката Солене Гискел с 1.88 м.

В скока на дължина при жените първото място извоюва Лариса Япикино с 6.84 м. Втора завърши французойката Хилари Кпатча с 6.73 м, а трета е сръбкинята Милица Гардашевич с 6.46 м.

