Коментатор за бягането на Бол при рекорда: Изглежда като джогинг в парка

След като Фемке Бол обяви, че ще премине към бягането на 800 метра, атлетическият свят с вълнение очакваше този дебют. И тя го направи по впечатляващ начин - с победа, национален рекорд и ставайки първата жена от Нидерландия с бягане под 2 минути на 800 м в зала. Бол триумфира на турнира от Световния атлетически тур в зала със “сребърен етикет” в Метц с 1:59.07 минути. Но не само резултатът беше впечатляващ, а и начина, по който го направи.

Лекотата, с която бягаше световната рекордьорка на 400 метра в зала и двукратна световна шампионка на 400 м/пр, накара коментатора на състезанието за сайта на Европейската атлетика да сравни бягането на Бол с “джогинг в парка”. Ако това беше началото на нидерландката в тази дисциплина, какво ли ни очаква, когато натрупа опит в новата за нея дистанция?

Снимки: Imago