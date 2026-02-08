Популярни
  3. Фемке Бол с национален рекорд и победа в дебюта си на 800 метра

Фемке Бол с национален рекорд и победа в дебюта си на 800 метра

  • 8 фев 2026 | 19:53
  • 392
  • 0
Фемке Бол постави нов национален рекорд на Нидерландия в зала от 1:59.07 минути, с което направи сензационен старт на кариерата си на 800 метра. Тя спечели първото си международно състезание в дисциплината в Метц днес.

Постижението ѝ я нарежда на пето място в световната ранглиста за годината и на трето в Европа. Дебютът ѝ на тази дистанция на турнира от Световния атлетически тур в зала, категория "сребро“, се оказа изключително успешен.

У Бол не се забелязваха признаци на нервност, въпреки че тя обяви изненадващото си решение да премине на по-дългата дистанция през октомври 2025 г., само 21 дни след като спечели втората си поредна световна титла на 400 метра с препятствия в Токио.

Като световна рекордьорка на 400 метра в зала, Бол имаше явно предимство в скоростта пред своите съпернички. Тя се движеше плътно зад пейсмейкъра, който поведе групата през първите 400 метра за 56.66 секунди.

Голямата въпросителна обаче беше нейната издръжливост през втората половина на състезанието, но тя премина този тест по впечатляващ начин. Бягайки с характерния си спокоен стил, тя преодоля последните обиколки с лекота.

Швейцарското дуо Валентина Розамилия и Лоре Хофман опита да се намеси в борбата за първото място, но не успя. Вместо това те водиха вътрешна битка за втората позиция, спечелена от Розамилия само с 0.01 секунди преднина и време 1:59.90. И двете състезателки записаха лични рекорди.

