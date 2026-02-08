Популярни
Атлетик Билбао трябваше до последно да внимава с Леванте

  • 8 фев 2026 | 19:30
  • 475
  • 0
Атлетик Билбао трябваше до последно да внимава с Леванте

След шест поредни мача без победа в Ла Лига тимът на Атлетик Билбао най-накрая прекъсна лошата серия, надвивайки Леванте с 4:2. Двубоят на “Сан Мамес” беше от 23-тия кръг, след който баските остават в средата на класирането, а съперникът - в зоната на изпадащите.

Привидно всичко беше решено с два гола на Горка Гурусета в 29-ата и 34-ата минути, с което Атлетик поведе с 2:0. Отделно домакините бяха улеснени от директния червен картон на Алан Матуро още в 17-ата минута, когато защитникът на Леванте беше отстранен за задържането на отскубващия се сам срещу вратарят Иняки Уилямс.

Изненадващо обаче Леванте успя да намали в 81-вата чрез Унай Елхесабал, който доведе до известно напрежение. “Лъвовете” побързаха да убият интригата с трети гол, дело на Нико Серано в 86-ата, но и това не беше всичко.

Валенсианци пак успяха да реализират - след далечен удар на Йон Оласагасти в добавеното време, с което разликата отново беше намалена до само един гол.

Последва даже още един шанс за Леванте, при който Кервин Ариага се оказа зад защитата и опита да вкара с глава, но беше пометен от вратаря на Атлетик Унай Симон. Националният страж имаше късмет, че в случая беше маркирана засада, защото иначе най-вероятно той щеше да бъде изгонен.

След това остана време домакините да стигнат и до четвърти гол, вкаран от Роберт Наваро за крайното 4:2.

През идната седмица Атлетик Билбао го очаква дерби с големия враг Реал Сосиедад от полуфиналите за Купата на краля, като това ще е първата среща и ще се играе на “Сан Мамес”. Леванте пък ще продължи битката си на дъното срещу пряк конкурент в лицето на Валенсия.

