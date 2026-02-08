Неуспешно обжалване за Анджела Ромей

Спортният арбитражен съд (КАС) отхвърли обжалването на италианската състезателка по кърлинг Анджела Ромей, която искаше отмяна на изключването й от отбора за Милано-Кортина 2026. Тя настояваше, че отстранена заради проява на фаворитизъм от страна на местната федерация.

Решението беше взето от Италианската федерация за спортове на лед (ИИСФ), която на мястото на Ромей включи 19-годишната дъщеря на техническия й директор Ребека Мариани.

Тервел Замфиров е 5-ият български спортист с отличие от Зимни олимпийски игри

Изслушването на КАС се състоя в събота и след него бе решено, че е малко вероятно старши треньорът да селектира спортист "само за да помогне на човек от федерацията да включи член на семейството си в олимпийския отбор". Тя протестира и пред Световната кърлинг федерация, която заключи, че с този въпрос се занимава единствено ръководният орган в Италия.

Ромей бе втори капитан на отбора и европейска вицешампионка от 2023.

От болницата в Тревизо не коментират състоянието на Линдзи Вон

Следвай ни:

Снимки: Imago