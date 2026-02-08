Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Весела Лечева: Велико!!! Първи медал от 20 години!

Весела Лечева: Велико!!! Първи медал от 20 години!

  • 8 фев 2026 | 18:57
  • 374
  • 0

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева изрази радостта си от спечеления бронзов медал от Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

Лечева присъства на състезанието в Ливиньо.

Тервел Замфиров е 5-ият български спортист с отличие от Зимни олимпийски игри

Замфиров донесе първо отличие за България от зимна Олимпиада от 20 години насам.

"Велико!!! Първи медал от 20 години!", написа Весела в социалната платформа Фейсбук малко след успеха на Замфиров, публикувайки и снимки от състезанието.

Президентът Йотова: Тервел Замфиров е героят на България днес
Снимки: Gettyimages

