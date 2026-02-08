Весела Лечева: Велико!!! Първи медал от 20 години!

Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева изрази радостта си от спечеления бронзов медал от Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

Лечева присъства на състезанието в Ливиньо.

Замфиров донесе първо отличие за България от зимна Олимпиада от 20 години насам.

"Велико!!! Първи медал от 20 години!", написа Весела в социалната платформа Фейсбук малко след успеха на Замфиров, публикувайки и снимки от състезанието.

