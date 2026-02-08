Над 80 отбора се включиха в състезанията с шейни на Зимния семеен фест на Витоша

Рекорден брой участници стартираха в традиционните и единствени официални състезания с шейни за аматьори на Витоша, които се проведоха тази неделя.

Над 80 фамилни отбора се включиха в голямата атракция на тазгодишния юбилеен Зимен семеен фест в местността Офелиите над Златните мостове. За десета поредна година „София – европейска столица на спорта“ и „Мачирски спорт“ организират планинския празник, който тази година бе и част от Европейската седмица на зимните спортове.

Фестивалът бе открит от Анатоли Илиев, организационният секретар на „София – европейска столица на спорта“ пожела успех на участниците и поздрави присъстващите с избора им да прекарат този зимен ден в спортни занимания сред красотите на планината и чистия въздух.

Многото записани участници наложиха спусканията с шейни да се състоят в пет възрастови групи. Единствените у нас подобни официални надпревари с директни елиминации се състояха на трасето, където Фондация „София – европейска столица на спорта“ оформи втората шейни-зона на Витоша, след като преди пет години заработи специализираното трасе до хижа Алеко. Пистата на голямата поляна пред хижа Офелиите бе идеално подготвена от домакините от „Мачирски спорт“, а в много от квалификациите се наложи „фотофиниш“ да определи победителите.

Шампиони в отделните възрастови групи станаха: до 4-годишни: Калоян Милков, 5-6-годишни: Борис Стефанов, 7-8-годишни: Петър Милков, 9-10-годишни: София Венкова и над 11-годишни: Александър Иванов.

Много овации получиха и групата скиори със специфични потребности от Паракидс, които през цялата зима получават всеки уикенд безплатни ски-уроци от Мачирски спорт.

В традиционния за фестивала гигантски слалом над 100 деца и младежи преминаха през наредените 17 врати, като за всеки имаше награда. Програмата за Феста предвиждаше още множество демонстрации, състезания, забавни надпревари и викторини. Огромен интерес предизвика конкурсът за направата на снежни фигури, а специално жури отличи с награди най-атрактивните. Професионални аниматори и диджей се грижеха за прекрасното настроение и многото усмивки по детските лица.

Призьорите бяха поздравени и наградени от Анатоли Илиев, Аспарух Мачирски – съорганизатор с неговото ски-училище на празника и Дамян Диков – изпълнителен директор на „София – европейска столица на спорта“. Малчуганите си тръгнаха с много подаръци и с незабравим спомен от снежния неделен ден в планината. Призьорите бяха отличени с предметни награди, а най-бързите с шейните - и с медали.

Зимен семеен празник е посветен на желанието на хората да живеят активно, да спортуват, да се отдават на физически и забавни занимания през зимата, като се наслаждават на емоциите, които предоставя природата, допълнени с удоволствието от игрите на снега. Целта е да се мотивират децата да се запознаят и да заобичат зимните спортове и забавления.