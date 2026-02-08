Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Клаебо: Хубавото беше, че познавам от много години това трасе

Клаебо: Хубавото беше, че познавам от много години това трасе

  • 8 фев 2026 | 16:56
  • 123
  • 0
Клаебо: Хубавото беше, че познавам от много години това трасе

Норвежката суперзвезда в ски-северните дисциплини Йоханес Клаебо започна 25-ите Зимни Олимпийски игри с титла, която би трябвало да се превърне в първата му стъпка към нови исторически рекорди. Олимпийското злато, което днес взе, е шесто за него в кариерата. Предишните пет бяха в отборния спринт и щафетата през 2018 и 2022 година.

Клаебо е първи в мъжкия скиатлон на 20 километра. Според регламента, в тази дисциплина ски-бегачите най-напред карат класически стил, а във втората половина – свободен.

Той дръпна в последното изкачване, когато буквално задмина група от петима претенденти за олимпийската титла, изпреварвайки с точно 2 секунди французина Матис Делож. Трети е норвежецът Мартин Ниенгет.

Йоханес Клаебо завоюва олимпийската титла в скиатлон
Йоханес Клаебо завоюва олимпийската титла в скиатлон

„Много е добре да имам такъв добър старт! Чувството наистина е невероятно!“, започна щастливият норвежец. „Последните няколко дни бяха изнервящи. Бях много нервен, но от друга страна, това е третото ми участие, така че човек трупа опит. Но хубавото беше, че това е писта, трасе, което познавам от много години. Тук сме правили много състезания за Световната купа, така че ми е позната обстановката“, добави Клаебо.

През годините той се утвърди като много силен, универсален и правилно разпределящ силите си ски-бегач. Неговата най-силна година без съмнение беше 2025-а, когато на Световното първенство спечели всичките шест златни медала – от спринта до 50-те километра.

Все още в историята на Зимните олимпийски игри няма спортист, който си е тръгнал с шест златни медала. Рекордът се дължи от Ерик Хайден, който през 1980-а печели пет титли в бързото пързаляне с кънки.

Но дори да спечели само четири, това ще го направи зимният олимпиец с най-много златни медали генерално. Рекордът до момента е осем, който се поделя между норвежците Марит Бьорген, Бьорн Дели (и двамата ски-бегачи) и Оле Ейнар Бьорндален (биатлон).

Клаебо знае какво е заложено на карта и на какво е способен, но остана предпазлив, когато журналистите го подканиха да говори за рекорди.

„Ще видим. Началото днес беше доста добро. Беше невероятно. Имах добри ски, тялото ми се чувстваше добре и винаги е хубаво да започнеш такъв форум, а и всеки един шампионат в добра форма“.

„Ще гледам да се настройвам и да се състезавам за всяко едно състезание на максимума и ще стане ясно накрая какво се е получило", заяви още норвежецът след днешната си победа.

Снимки: Imago

