Почивка в Тайланд като подготовка за Олимпиадата

Изтощена физически и психически през 2023 година германката Франциска Пройс заменя студа и снега на биатлона с плажовете на Тайланд, където „черпи енергията, от която се нуждае, за да стигне до последните си Зимни олимпийски игри в Италия“.

Бронзовата медалистка от Пекин 2022 каза, че има „незавършена работа“ на Олимпийските игри и ще завърши кариерата си с участието си в Милано-Кортина като последното й голямо състезание.

България завърши на 16-о място в смесената щафета по биатлон

„Специално е, защото това беше последната голяма стъпка в кариерата ми, която исках да направя. Сега най-накрая се случи, така че това е страхотно чувство. Очаквам с нетърпение и новия живот след спорта“, каза тя.

Пройс отиде в Тайланд през 2023-а след борба с контузии и болести, които я оставиха далеч от най-добрата й форма, а почивката ѝ се отрази изключително добре, позволявайки ѝ да се възстанови и да спечели Световната купа през сезон 2024/2025. Освен че възстанови здравето си, докато беше в Тайланд, 31-годишната състезателка каза, че е получила и нова перспектива.

Тервел Замфиров е 5-ият български спортист с отличие от Зимни олимпийски игри

„Това ми показа много, защото в седмици като тази се фокусираш само върху спорта и се чувстваш добре като човек само когато си добър в спорта. В моменти като преди няколко години, когато съм релаксирала на плажа, никой не се интересуваше от спорт. Тогава осъзнаваш, че съм си същият човек и това е много по-важно“, обясни германката.

Тази промяна в начина на мислене я е накарала да се чувства много по-спокойна, докато се готви за последния си олимпийски авантюризъм.

„Просто искам да се насладя сега, защото тогава животът ми ще се промени. Специално е да завърша кариерата си тук. Искам да бъда тук и сега, а после ще видим“, каза тя, цитирана от агенция Ройтерс.

Йоханес Клаебо завоюва олимпийската титла в скиатлон