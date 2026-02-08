Джеймс Хардън с победен дебют за Кливланд

Джеймс Хардън направи победен дебют за Кливланд, като той и Донован Мичъл заедно отбелязаха последните 16 точки за Кавалиърс за успеха със 132:126 над домакините Сакраменто Кингс, които записаха 12-о поредно поражение в редовния сезон на НБА.

Хардън започна колебливо, но се събуди в края на мача, за да помогне за победата. Хардън завърши с 23 точки, докато Мичъл се отчете с 35, като дуото се обедини, за да реализира 8 от 8 наказателни удара в последните 1:46 минути.

Джарет Алън добави 29 точки и взе 10 борби, за да запише „дабъл-дабъл“.

30 точки за “Кралете” реализира новобранецът Ник Клифърд.

Тари Ийсън отбеляза 26 точки, а Алперен Шенгюн записа „трипъл-дабъл“, за да помогне на Хюстън да постигне победа на чужд терен над Оклахома Сити Тъндър -112:106. Шенгюн завърши със 17 точки, 12 борби и 11 асистенции. Джабари Смит добави 22 точки за Рокетс, а Кевин Дюрант - 20.

НБА продължи с десет мача

Кейсън Уолъс поведе Оклахома Сити, без Шай Гилджъс-Александър за втори пореден мач, с 23 точки. Айзея Джо добави 21 от пейката.

Джамал Мъри събра 28 точки и 11 асистенции, преди да получи контузия на крака в последните минути, Тим Хардуей добави 23, а Никола Йокич записа втория си пореден „трипъл-дабъл“ (22 точки, 17 асистенции, 14 борби) за победата на Денвър Нъгетс 136:120 над Чикаго Булс.

Седем играчи на Чикаго завършиха с двуцифрен брой точки. Матас Бузелис бе над всички за тима си с 21 точки.

ЛеБрон Джеймс отбеляза 20 точки и направи 10 асистенции, а Руи Хачимура добави 18 точки за Лос Анджелис Лейкърс, който преодоля отсъствието на Лука Дончич (контузия на задната бедрена кост), за да победи със 105:99 гостувалия Голдън Стейт Уориърс, който игра без Стеф Къри (проблем с коляното).

Моузес Мууди бе най-резултатен за “Воините” с 25 точки.

Снимки: Gettyimages