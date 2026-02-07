Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Следете НБА със Sportal.bg: Десет мача тази нощ

Следете НБА със Sportal.bg: Десет мача тази нощ

  • 7 фев 2026 | 21:31
  • 611
  • 0
Следете НБА със Sportal.bg: Десет мача тази нощ

В нощта на 7-и срещу 8-и февруари (събота срещу неделя) се играят осем нови мача от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада. Sportal.bg ви предлага да проследите тяхното развитие в реално време. Преди техния старт лидери в класирането бяха Оклахома Сити Тъндър с 40 победи и 12 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с 37 успеха и 13 поражения (Източна конференция). Именно Оклахома ще има мач тази нощ и ще може да увеличи смазващото си предимство на върха спрямо преследвача Сан Антонио, който също предстои да излезе на паркета.

Програмната схема стартира с два мача преди полунощ, като в единия от тях, който е насрочен за 22:00 часа българско време, Бруклин Нетс посреща Вашингтон Уизардс.

Половин час по-късно е и другият мач в рамките на старото денонощие, като в него западният лидер Оклахома Сити Тъндър е домакин на Хюстън Рокетс.

След полунощ са останалите осем срещи, като първата от тях започва в 1:00 часа и в нея Сан Антонио Спърс посреща Далас Маверикс.

Час по-късно Орландо Меджик приема Юта Джаз.

В 2:30 часа Атланта Хоукс играе с Шарлът Хорнетс.

От 3:00 часа е домакинството на Чикаго Булс срещу Денвър Нъгетс.

В 3:30 часа ЛА Лейкърс посреща Голдън Стейт Уориърс.

Половин час по-късно Финикс Сънс се изправя срещу Филаделфия 76ърс.

За 5:00 часа е насрочено и началото на последните два мача за тази нощ, като в единия от тях Портланд Трейл Блейзърс приема Мемфис Гризлис.

В другия от финалната двойка сблъсъци Сакраменто Кингс приема Кливланд Кавалиърс.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Локомотив Пловдив помете Левски, Балкан срази Шумен

Локомотив Пловдив помете Левски, Балкан срази Шумен

  • 7 фев 2026 | 18:52
  • 4531
  • 1
Янис близо до завръщане в игра за Бъкс

Янис близо до завръщане в игра за Бъкс

  • 7 фев 2026 | 14:30
  • 912
  • 0
Дончич няма да отсъства дълго време, обявиха Лейкърс

Дончич няма да отсъства дълго време, обявиха Лейкърс

  • 7 фев 2026 | 13:52
  • 870
  • 0
Детройт Пистънс сложи край на победната серия на Ню Йорк Никс

Детройт Пистънс сложи край на победната серия на Ню Йорк Никс

  • 7 фев 2026 | 11:15
  • 606
  • 0
Интересни резултати за край на кръг №27 в Евролигата

Интересни резултати за край на кръг №27 в Евролигата

  • 6 фев 2026 | 23:35
  • 4159
  • 0
Везенков грабна наградата си за MVP и се развихри в Пирея при победа на Олимпиакос

Везенков грабна наградата си за MVP и се развихри в Пирея при победа на Олимпиакос

  • 6 фев 2026 | 23:04
  • 8870
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"

Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"

  • 7 фев 2026 | 19:40
  • 99635
  • 463
Домусчиев с остра атака срещу БФС и "Президента Гонзо", поиска подкрепа от клубовете и оставки

Домусчиев с остра атака срещу БФС и "Президента Гонзо", поиска подкрепа от клубовете и оставки

  • 7 фев 2026 | 19:16
  • 34080
  • 189
Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

  • 7 фев 2026 | 16:55
  • 65742
  • 158
Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

  • 7 фев 2026 | 18:56
  • 21093
  • 17
Танци и усмивки за Барселона след нов силен двубой

Танци и усмивки за Барселона след нов силен двубой

  • 7 фев 2026 | 19:11
  • 20831
  • 116
Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

  • 7 фев 2026 | 14:28
  • 38549
  • 126