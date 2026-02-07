Следете НБА със Sportal.bg: Десет мача тази нощ

В нощта на 7-и срещу 8-и февруари (събота срещу неделя) се играят осем нови мача от редовния сезон на НБА на САЩ и Канада. Sportal.bg ви предлага да проследите тяхното развитие в реално време. Преди техния старт лидери в класирането бяха Оклахома Сити Тъндър с 40 победи и 12 загуби (Западна конференция) и Детройт Пистънс с 37 успеха и 13 поражения (Източна конференция). Именно Оклахома ще има мач тази нощ и ще може да увеличи смазващото си предимство на върха спрямо преследвача Сан Антонио, който също предстои да излезе на паркета.

Програмната схема стартира с два мача преди полунощ, като в единия от тях, който е насрочен за 22:00 часа българско време, Бруклин Нетс посреща Вашингтон Уизардс.

Половин час по-късно е и другият мач в рамките на старото денонощие, като в него западният лидер Оклахома Сити Тъндър е домакин на Хюстън Рокетс.

След полунощ са останалите осем срещи, като първата от тях започва в 1:00 часа и в нея Сан Антонио Спърс посреща Далас Маверикс.

Час по-късно Орландо Меджик приема Юта Джаз.

В 2:30 часа Атланта Хоукс играе с Шарлът Хорнетс.

От 3:00 часа е домакинството на Чикаго Булс срещу Денвър Нъгетс.

В 3:30 часа ЛА Лейкърс посреща Голдън Стейт Уориърс.

Половин час по-късно Финикс Сънс се изправя срещу Филаделфия 76ърс.

За 5:00 часа е насрочено и началото на последните два мача за тази нощ, като в единия от тях Портланд Трейл Блейзърс приема Мемфис Гризлис.

В другия от финалната двойка сблъсъци Сакраменто Кингс приема Кливланд Кавалиърс.