  Кросби за участието си в Олимпийските игри

Кросби за участието си в Олимпийските игри

Кросби за участието си в Олимпийските игри

Нападателят на Канада и Питсбърг Пингвинс Сидни Кросби подчерта специалната стойност на завръщането в националния отбор за участие в Зимните олимпийски игри в Италия.

38-годишният хокейст също, че е уверен във възможностите си и остава мотивиран.

„Все още обичам хокея и все още съм конкурентноспособен в игра, която става все по-бърза и по-бърза. Обичах да играя за Канада на Турнира на четирите нации и да бъда част от олимпийския отбор тази година. Да видя момчетата отблизо, да разбера какво ги прави толкова силни и да ги опозная на лично ниво е страхотно. Това е нещо, което вероятно съм пропуснал. Искам да се състезавам възможно най-дълго“, цитира TSN думите на Кросби.

Кросби за включването си в олимпийския отбор на Канада: Благодарен съм за тази възможност

Мъжкият турнир по хокей на Олимпийските игри ще се проведе от 12 до 22 февруари. Отборът на Канада ще играе в група А с Чехия, Швейцария и Франция.

