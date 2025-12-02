Сидни Кросби доближи рекорд на Марио Лемьо след два гола за победа на Питсбърг

Сидни Кросби направи поредна крачка към клубния рекорд по точки на Марио Лемьо, а Питсбърг Пенгуинс се наложи с 5:1 срещу Филаделфия Флайърс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Центърът на Пенс е само на седем попадения или асистенции от легендата, след като се разписа два пъти за успеха в понеделник вечер.

Sidney Crosby AGAIN 😱



His second of the night now has him third in the League in goals with 18! pic.twitter.com/Zr1IfGv1Au — NHL (@NHL) December 2, 2025

Кросби, който има 18 гола от началото на сезона, доминираше на леда във Фили, както го прави през цялата си кариера. Той е с 59 попадения и 137 точки в 92 мача срещу Флайърс, изоставайки от никого в двете категории срещу този франчайз. 38-годишният канадец има 1 716 точки в кариерата си и е само със със седем зад Лемьо в клубната история.

"Марио ме познава достатъчно добре, за да знае, че не ми се говори за личните постижения. Просто излизам и играя, а ако стане, стане", каза Кросби, цитиран от АП.

Канадецът не само прави силен сезон, а и е само на два гола от лидерите по този показател Нейтън Маккинън от Колорадо и Морган Гийки от Бостън. Той даде преднина на Пенс в средата на първата третина и във втората се разписа от пауърплей за 2:1, след което точни за гостите от Пенсилвания бяха още Брайън Ръст, Томас Новак и Кевин Хейс.

Sidney Crosby never ceases to amaze us 👏 pic.twitter.com/8XEH19OisB — NHL (@NHL) December 2, 2025

Така Питсбърг записа 31-та си точка в редовния сезон и зае четвърто място в Столичната дивизия с три зад лидера Каролина Хърикейнс. Филаделфия е с идентичен актив на пето място.

Предпоследният в дивизията Кълъмбъс Блу Джакетс (29 точки) надви втория Ню Джърси Девилс (33) с 5:3, след като Шон Монахан се разписа два пъти. Чарли Койл заби победната шайба 6:40 минути след началото на третата част и добави две асистенции за отбора от Охайо, за който 30 спасявания направи Елвис Мерзликинс. Нико Хишийр, Онджей Палат и Тимо Майер бяха точни за Девилс, които водеха с два гола до третата минута.

Charlie Coyle - Columbus Blue Jackets (4) pic.twitter.com/Y7GayXhftF — NHL Goal Videos (@NHLGoalVideos) December 2, 2025

Анахайм Дъкс оглави еднолично класирането в Тихоокеанската дивизия, след като се наложи с 4:1 срещу Сейнт Луис Блус. Мейсън Тактейвиш и Павел Минтюков бяха точни в първата третина, а Лео Карлсън и Крис Крайдър на празна мрежа добавиха по още едно попадение. Дъкс са с 33 точки и две повече от Лос Анджелис Кингс, а Блус са с 25 и са предпоследни в Централната дивизия.