  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Сидни Кросби доближи рекорд на Марио Лемьо след два гола за победа на Питсбърг

Сидни Кросби доближи рекорд на Марио Лемьо след два гола за победа на Питсбърг

  • 2 дек 2025 | 09:15
Сидни Кросби доближи рекорд на Марио Лемьо след два гола за победа на Питсбърг

Сидни Кросби направи поредна крачка към клубния рекорд по точки на Марио Лемьо, а Питсбърг Пенгуинс се наложи с 5:1 срещу Филаделфия Флайърс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ).

Центърът на Пенс е само на седем попадения или асистенции от легендата, след като се разписа два пъти за успеха в понеделник вечер.

Кросби, който има 18 гола от началото на сезона, доминираше на леда във Фили, както го прави през цялата си кариера. Той е с 59 попадения и 137 точки в 92 мача срещу Флайърс, изоставайки от никого в двете категории срещу този франчайз. 38-годишният канадец има 1 716 точки в кариерата си и е само със със седем зад Лемьо в клубната история.

"Марио ме познава достатъчно добре, за да знае, че не ми се говори за личните постижения. Просто излизам и играя, а ако стане, стане", каза Кросби, цитиран от АП.

Канадецът не само прави силен сезон, а и е само на два гола от лидерите по този показател Нейтън Маккинън от Колорадо и Морган Гийки от Бостън. Той даде преднина на Пенс в средата на първата третина и във втората се разписа от пауърплей за 2:1, след което точни за гостите от Пенсилвания бяха още Брайън Ръст, Томас Новак и Кевин Хейс.

Така Питсбърг записа 31-та си точка в редовния сезон и зае четвърто място в Столичната дивизия с три зад лидера Каролина Хърикейнс. Филаделфия е с идентичен актив на пето място.

Предпоследният в дивизията Кълъмбъс Блу Джакетс (29 точки) надви втория Ню Джърси Девилс (33) с 5:3, след като Шон Монахан се разписа два пъти. Чарли Койл заби победната шайба 6:40 минути след началото на третата част и добави две асистенции за отбора от Охайо, за който 30 спасявания направи Елвис Мерзликинс. Нико Хишийр, Онджей Палат и Тимо Майер бяха точни за Девилс, които водеха с два гола до третата минута.

Анахайм Дъкс оглави еднолично класирането в Тихоокеанската дивизия, след като се наложи с 4:1 срещу Сейнт Луис Блус. Мейсън Тактейвиш и Павел Минтюков бяха точни в първата третина, а Лео Карлсън и Крис Крайдър на празна мрежа добавиха по още едно попадение. Дъкс са с 33 точки и две повече от Лос Анджелис Кингс, а Блус са с 25 и са предпоследни в Централната дивизия.

