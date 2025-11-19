Сидни Кросби се надява, че Олимпиадата 2026 няма да е последната в кариерата му

Капитанът на Питсбърг и трикратен носител на Купа „Стенли“ Сидни Кросби се надява, че Олимпийските игри през 2026 година няма да са последни в кариерата му, съобщава CBC.

Играчите от Националната хокейна лига (НХЛ) не са участвали на Олимпиада от Сочи 2014.

„Труден въпрос“, отговори Кросби, когато го попитаха дали предстоящите Олимпийски игри ще бъдат последните за него.

„Надявам се, че не. И ако са, надявам се да мога да се възползвам максимално от тази прекрасна възможност. Но кой знае? Искам да играя възможно най-дълго. Всичко се свежда до страст и желание да бъда най-добрият. Все още го обичам този спорт и мисля, че това е най-важното нещо“, добави той.

38-годишният Кросби беше избран под номер 1 в Драфта на НХЛ през 2005 година от Питсбърг и е в клуба оттогава. Канадецът е трикратен носител на Купа „Стенли“ (2009, 2016, 2017), два пъти е бил голмайстор и е обявен за МВП на редовния сезон (2007, 2014), два пъти е бил голмайстор на редовния сезон (2010, 2017) и МВП на плейофите (2016, 2017).

Като част от канадския национален отбор, освен Олимпийските игри, хокеистът спечели и Световното първенство (2015). През 2017-а Кросби беше включен в списъка на 100-е най-добри играчи на лигата за последните 100 години.

Нападателят може да стане първият канадски хокеист, спечелил три златни олимпийски медала. В момента само шестима играчи са постигали това. Сред тях са Владислав Третяк, Анатолий Фирсов, Виталий Давидов, Виктор Кузкин, Александър Рагулин и Андрей Хомутов.

Олимпийският турнир по хокей през 2026-а. в Италия ще се проведе от 11 до 22 февруари. Канада ще играе в груповата фаза заедно с отборите на Швейцария, Чехия и Франция.