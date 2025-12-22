Популярни
  Зимни спортове
  2. Зимни спортове
  Сидни Кросби изпревари легендата Марио Лемьо и стана най-добрият реализатор в историята на хокейния Питсбърг

Сидни Кросби изпревари легендата Марио Лемьо и стана най-добрият реализатор в историята на хокейния Питсбърг

  • 22 дек 2025 | 11:57
  • 181
  • 0
Сидни Кросби изпревари легендата Марио Лемьо и стана най-добрият реализатор в историята на хокейния Питсбърг

Канадският нападател Сидни Кросби изпревари легендата Марио Лемьо и стана реализатор номер 1 в историята на Питсбърг в редовния сезон на Националната хокейна лига, съобщи ТАСС. Той вече има в актива си 1724 точки, като постигна това постижение при успеха над Монреал с 4:3 в домакински мач. Капитанът на Питсбърг вече има 645 гола и 1078 асистенции в 1387 мача. Лемьо имаше 690 попадения и 1033 голови подавания за 915 срещи.

В списъка на голмайсторите в историята на НХЛ Кросби излезе на осма позиция. На седмо място през него е бившият канадски нападател на Детройт Стив Айзерман с 1755 точки, а абсолютен лидер в класацията е легендата Уейн Грецки, който има 2857.

38-годишният Кросби бе избран под номер 1 в драфта от Питсбург през 2005 година, като оттогава се състезава неизменно за отбора. Канадецът е трикратен носител на Купа "Стенли" (2009, 2016, 2017), два пъти е ставал голмайстор на първенството и е обявяван два пъти за най-полезен играч в редовния сезон (2007, 2014), както и в плейофите (2016, 2017). С Канада е печелил Олимпийските игри през 2010 и 2014, както и Световното първенство през 2015. През 2017 Кросби попада в престижния списък на най-добрите 100 хокеисти за 100 години.

