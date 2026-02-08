Популярни
БФС отговори на атаките

  • 8 фев 2026 | 10:29
  • 2784
  • 5

От БФС отговориха на атаките към централата от последните дни. От Футболния съюз публикуваха позиция, в която се подчертава, че не се взимат решения под натиск. Ръководството бе атакувано най-вече заради състоянието на терените, на които се играха част мачовете от първия пролетен кръг.

Домусчиев с остра атака срещу БФС и "Президента Гонзо", поиска подкрепа от клубовете и оставки
"Българският футболен съюз не взема решения под натиск или чрез социалните мрежи. Всички въпроси, свързани с лицензирането и организацията на първенството, се решават по ясни правила и утвърдени процедури, които важат еднакво за всички клубове. Лицензионният процес засяга правото на участие на съответния клуб, а провеждането на срещите се регулира от отделни спортно-технически нормативи.   Всеки клуб има право да подава официални сигнали по установения ред, като те се разглеждат съгласно правилниците на БФС. Българският футболен съюз няма да участва в персонални конфликти или публични спорове", се казва в позиция на БФС.

