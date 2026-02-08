Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета: Днес си свършихме работата

Артета: Днес си свършихме работата

  • 8 фев 2026 | 06:45
  • 738
  • 0

Микел Артета коментира победата на водения от него Арсенал с 3:0 над новаците от Съндърланд в срещата от 25-ия кръг от английската Премиър лийг.

Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш
Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

“Много сме доволни от играта и резултата. Беше много труден мач; този противник е наистина добър и ти създава проблеми. Благодарение на тях мачът беше много дълъг. Що се отнася до головите положения пред нашата врата, не им позволихме да създадат нищо. Но се чувствахме сякаш беше невъзможно наистина да доминираме и контролираме играта, защото противниците ни бяха толкова добри в рушенето на играта”, каза Артета.

Успехът даде на “артилеристите” успех от цели девет точки на върха във временното класиране спрямо преследвача Манчестър Сити, който тази вечер излиза срещу шампиона Ливърпул. Междувременно скритият фаворит за титлата Астън Вила също направи грешна стъпка след 1:1 при визитата си на Борнемут.

“Много съм доволен от това, което играчите правят на всеки три дни, те заслужават признание. Все още има много пред нас, за да постигнем това, което искаме, така че нека се съсредоточим върху това. Днес си свършихме работата, направихме това, което трябваше да направим, трябва да оценим играта, да се опитаме да я подобрим и да се подготвим за срещата с Брентфорд”, каза още Артета.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Двама от Рома с по-ниски заплати, ако искат да останат на “Олимпико”

Двама от Рома с по-ниски заплати, ако искат да останат на “Олимпико”

  • 8 фев 2026 | 01:18
  • 1449
  • 0
Никой друг до 19 години този век не е вкарвал колкото Ямал

Никой друг до 19 години този век не е вкарвал колкото Ямал

  • 8 фев 2026 | 01:03
  • 1854
  • 3
Лион удари Нант и вече е трети, Ендрик с първо изгонване във Франция

Лион удари Нант и вече е трети, Ендрик с първо изгонване във Франция

  • 8 фев 2026 | 00:51
  • 1447
  • 0
Реал Сосиедад пречупи Елче и се доближи до Европа

Реал Сосиедад пречупи Елче и се доближи до Европа

  • 8 фев 2026 | 00:38
  • 883
  • 0
Фиорентина изпусна Торо в продължението и остана сред изпадащите

Фиорентина изпусна Торо в продължението и остана сред изпадащите

  • 8 фев 2026 | 00:15
  • 1490
  • 0
Нюрнбергер и Дармщат разбиха Чернев и Кайзерслаутерн

Нюрнбергер и Дармщат разбиха Чернев и Кайзерслаутерн

  • 7 фев 2026 | 23:54
  • 1530
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Недостижимият Христо Стоичков на 60!

Недостижимият Христо Стоичков на 60!

  • 8 фев 2026 | 07:02
  • 1468
  • 7
Сериозно българско участие и надежди за медали във втория ден на Игрите в Милано - Кортина 2026

Сериозно българско участие и надежди за медали във втория ден на Игрите в Милано - Кортина 2026

  • 8 фев 2026 | 07:06
  • 1841
  • 0
Ню Инглънд и Сиатъл излизат в битка за трофея "Ломбарди" в Super Bowl LX

Ню Инглънд и Сиатъл излизат в битка за трофея "Ломбарди" в Super Bowl LX

  • 8 фев 2026 | 07:19
  • 807
  • 1
Славия и Локо (Пд) в спор за точки, с които да застигнат ЦСКА и Черно море

Славия и Локо (Пд) в спор за точки, с които да застигнат ЦСКА и Черно море

  • 8 фев 2026 | 07:26
  • 384
  • 1
Пролетен дуел за оцеляване в Добрич

Пролетен дуел за оцеляване в Добрич

  • 8 фев 2026 | 07:31
  • 456
  • 0
Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"

Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"

  • 7 фев 2026 | 19:40
  • 110722
  • 550