Артета: Днес си свършихме работата

Микел Артета коментира победата на водения от него Арсенал с 3:0 над новаците от Съндърланд в срещата от 25-ия кръг от английската Премиър лийг.

Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

“Много сме доволни от играта и резултата. Беше много труден мач; този противник е наистина добър и ти създава проблеми. Благодарение на тях мачът беше много дълъг. Що се отнася до головите положения пред нашата врата, не им позволихме да създадат нищо. Но се чувствахме сякаш беше невъзможно наистина да доминираме и контролираме играта, защото противниците ни бяха толкова добри в рушенето на играта”, каза Артета.

💬 "The commitment and the defending duties of the team individually is incredible."



Mikel praised his team after today's 3-0 win 👇 — Arsenal (@Arsenal) February 7, 2026

Успехът даде на “артилеристите” успех от цели девет точки на върха във временното класиране спрямо преследвача Манчестър Сити, който тази вечер излиза срещу шампиона Ливърпул. Междувременно скритият фаворит за титлата Астън Вила също направи грешна стъпка след 1:1 при визитата си на Борнемут.

🗞 Team performance

🗞 Gyokeres' goal contributions

🗞 Zubi's intuition and quality



Read every word from Arteta's post-Sunderland presser 👇 — Arsenal (@Arsenal) February 7, 2026

“Много съм доволен от това, което играчите правят на всеки три дни, те заслужават признание. Все още има много пред нас, за да постигнем това, което искаме, така че нека се съсредоточим върху това. Днес си свършихме работата, направихме това, което трябваше да направим, трябва да оценим играта, да се опитаме да я подобрим и да се подготвим за срещата с Брентфорд”, каза още Артета.