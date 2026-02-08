Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Каратанчева спечели турнир на двойки в САЩ

Каратанчева спечели турнир на двойки в САЩ

  • 8 фев 2026 | 02:36
  • 183
  • 0
Каратанчева спечели турнир на двойки в САЩ

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева спечели титлата на двойки на турнира по тенис на твърда настилка в Орландо (САЩ) с награден фонд 60 хиляди долара.

Софиянката и Анита Сахдиева (Украйна), поставени под номер 4, победиха на финала Таиса Грана Педрети (Бразилия) и Ноелия Себайос Мелгар (Боливия) с 6:3, 6:4 за час на корта.

22-годишната Каратанчева и Сахдиева поведоха с 4:0 по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част направиха пробив в третия гейм, който се оказа достатъчен за крайната победа.

Българката завоюва първа за годината и общо осма титла в кариерата си на двойки от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF).

Следвай ни:

Още от Тенис

Радулов: Благодаря на всички, които дойдоха да подкрепят мен и отбора

Радулов: Благодаря на всички, които дойдоха да подкрепят мен и отбора

  • 7 фев 2026 | 20:50
  • 737
  • 0
Валентин Димов: Нашите момчета показаха, че могат да бъдат напълно равностойни на белгийците

Валентин Димов: Нашите момчета показаха, че могат да бъдат напълно равностойни на белгийците

  • 7 фев 2026 | 20:25
  • 626
  • 1
Кейти Болтър грабна трофея в Острава

Кейти Болтър грабна трофея в Острава

  • 7 фев 2026 | 19:56
  • 516
  • 0
Белгия поведе с 2-0 победи на България за Купа "Дейвис"

Белгия поведе с 2-0 победи на България за Купа "Дейвис"

  • 7 фев 2026 | 18:31
  • 12118
  • 6
Сорана Кърстя не даде шанс на Ема Радукану и триумфира пред родна публика

Сорана Кърстя не даде шанс на Ема Радукану и триумфира пред родна публика

  • 7 фев 2026 | 18:16
  • 785
  • 0
20-годишната квалификантка Сара Бейлек триумфира с титлата в Абу Даби

20-годишната квалификантка Сара Бейлек триумфира с титлата в Абу Даби

  • 7 фев 2026 | 18:03
  • 651
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"

Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"

  • 7 фев 2026 | 19:40
  • 107152
  • 539
Домусчиев с остра атака срещу БФС и "Президента Гонзо", поиска подкрепа от клубовете и оставки

Домусчиев с остра атака срещу БФС и "Президента Гонзо", поиска подкрепа от клубовете и оставки

  • 7 фев 2026 | 19:16
  • 44097
  • 249
Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

  • 7 фев 2026 | 16:55
  • 70013
  • 163
Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

  • 7 фев 2026 | 18:56
  • 25155
  • 20
Танци и усмивки за Барселона след нов силен двубой

Танци и усмивки за Барселона след нов силен двубой

  • 7 фев 2026 | 19:11
  • 25513
  • 131
Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

  • 7 фев 2026 | 14:28
  • 41097
  • 133