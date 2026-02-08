Оже-Алиасим срещу Манарино на финала в Монпелие

Канадецът Феликс Оже-Алиасим и представителят на домакините Адриан Манарино ще спорят за трофея на турнира по тенис на твърда настилка във френския град Монпелие с награден фонд 612 620.

Водачът в схемата Оже-Алиасим се наложи над квалификанта Титуан Дроге (Франция) в първия полуфинал с 6:4, 6:7(5), 6:1 за два часа и 29 минути игра.

Дроге стигна до трети сет, след като надделя над канадския тенисист с тайбрек във втората част. Феликс Оже-Алиасим обаче направи серия от пет поредни гейма в третия сет и приключи двубоя при 6:1.

В другия мач за класиране на финала Манарино надигра друг квалификант - Мартин Дам (САЩ) също в три сета - 1:6, 6:3, 6:4. Французинът стигна до обрата за час и 46 минути.

След слаб първи сет за него, Адриан Манарино взе втората част и изравни резултата. Той започна с пробив третата част и това му бе достатъчно за крайното 6:4.

Felix Auger-Aliassime defeats Titouan Droguet 6-4, 6-7(5), 6-1 to reach a 21st career tour-level final, 13th (!) indoors and first since Paris Masters in november.



Back to back finals in Montpellier for the defending champ.. pic.twitter.com/iTE36c815y — José Morgado (@josemorgado) February 7, 2026