Реал Сосиедад пречупи Елче и се доближи до Европа

Отборът на Реал Сосиедад записа победа с 3:1 над тима на Елче в среща от 23-тия кръг на испанската Ла Лига. По този начин баските се доближиха на три точки от шестия Еспаньол и на четири от петия Бетис, които обаче тепърва трябва да изиграят своите мачове от кръга. Съперникът от Елче пък остана само на две точки на зоната на изпадащите, като първият под чертата Райо Валекано има среща в пасив заради лошото време на Иберийския полуостров този уикенд.

Домакините от Реал поведоха в 24-ата минута, когато Лука Сучич ги изведе напред.

До края на полувремето играчите от Сан Себастиан се разписаха и за втори път след попадението на Микел Оярсабал в 37-ата минута, но те не съумяха да запазят аванса си от два гола за почивката и Андре Силва намали в 42-рата минута.

🔛 2-1 | ¡A rematar el trabajo en la segunda mitad!



LaLigaHighlights pic.twitter.com/fZj7WSBm8O — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) February 7, 2026

След почивката дълго време нови попадения не паднаха дълго време, което се промени чак в 89-ата минута, когато Ори Оскарсон оформи крайния резултат.

🔚 ¡¡FINAAAAAAAAAAAAAAAAL!! Otra victoria más. Seguimos escalando. AUPA REAAAAAAL!!! 💙💙💙 pic.twitter.com/gZU32pMcbh — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) February 7, 2026

Следващият мач на Реал Сосиедад ще бъде от турнира за Купата на Краля, където предстои вълнуващ изцяло баски сблъсък с Атлетик Билбао на 11-ти февруари (сряда) от 22:00 часа българско време. Само три дни по-късно пък на 14-и февруари (събота) е не по-лекия мач с Реал Мадрид. Елче пък вече няма ангажименти за Купата и в първите четири дни от седмицата ще почива, за да се изправи срещу Осасуна на 13-ти февруари (петък).

Y ahora, a por las semifinales. ✨ pic.twitter.com/C47xgOZ8Ql — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) February 7, 2026