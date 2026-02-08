Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Сосиедад
  3. Реал Сосиедад пречупи Елче и се доближи до Европа

Реал Сосиедад пречупи Елче и се доближи до Европа

  • 8 фев 2026 | 00:38
  • 239
  • 0
Реал Сосиедад пречупи Елче и се доближи до Европа

Отборът на Реал Сосиедад записа победа с 3:1 над тима на Елче в среща от 23-тия кръг на испанската Ла Лига. По този начин баските се доближиха на три точки от шестия Еспаньол и на четири от петия Бетис, които обаче тепърва трябва да изиграят своите мачове от кръга. Съперникът от Елче пък остана само на две точки на зоната на изпадащите, като първият под чертата Райо Валекано има среща в пасив заради лошото време на Иберийския полуостров този уикенд.

Домакините от Реал поведоха в 24-ата минута, когато Лука Сучич ги изведе напред.

До края на полувремето играчите от Сан Себастиан се разписаха и за втори път след попадението на Микел Оярсабал в 37-ата минута, но те не съумяха да запазят аванса си от два гола за почивката и Андре Силва намали в 42-рата минута.

След почивката дълго време нови попадения не паднаха дълго време, което се промени чак в 89-ата минута, когато Ори Оскарсон оформи крайния резултат.

Следващият мач на Реал Сосиедад ще бъде от турнира за Купата на Краля, където предстои вълнуващ изцяло баски сблъсък с Атлетик Билбао на 11-ти февруари (сряда) от 22:00 часа българско време. Само три дни по-късно пък на 14-и февруари (събота) е не по-лекия мач с Реал Мадрид. Елче пък вече няма ангажименти за Купата и в първите четири дни от седмицата ще почива, за да се изправи срещу Осасуна на 13-ти февруари (петък).

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Христов и Специя изпуснаха пряк конкурент

Христов и Специя изпуснаха пряк конкурент

  • 7 фев 2026 | 22:31
  • 546
  • 0
Брентфорд продължи лошата форма на Нюкасъл, "свраките" все по-далеч от зона Шампионска лига

Брентфорд продължи лошата форма на Нюкасъл, "свраките" все по-далеч от зона Шампионска лига

  • 7 фев 2026 | 21:41
  • 1855
  • 1
Гладбах спря Леверкузен в нервно регионално дерби, здраво меле и разсъблечен играч белязаха двубоя

Гладбах спря Леверкузен в нервно регионално дерби, здраво меле и разсъблечен играч белязаха двубоя

  • 7 фев 2026 | 21:35
  • 1442
  • 0
Спорна дузпа остави Наполи в играта за титлата

Спорна дузпа остави Наполи в играта за титлата

  • 7 фев 2026 | 21:22
  • 5058
  • 8
Симеоне предупреди играчите на Атлетико да не подценяват Бетис

Симеоне предупреди играчите на Атлетико да не подценяват Бетис

  • 7 фев 2026 | 21:03
  • 809
  • 0
Ланс тресна Рен и се върна на върха в Лига 1

Ланс тресна Рен и се върна на върха в Лига 1

  • 7 фев 2026 | 20:44
  • 967
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"

Шеметни 7 минути на Левски донесоха успех над Ботев (Враца)! Новите попълнения блестят на "Герена"

  • 7 фев 2026 | 19:40
  • 106152
  • 534
Домусчиев с остра атака срещу БФС и "Президента Гонзо", поиска подкрепа от клубовете и оставки

Домусчиев с остра атака срещу БФС и "Президента Гонзо", поиска подкрепа от клубовете и оставки

  • 7 фев 2026 | 19:16
  • 42864
  • 246
Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

Лудогорец затъна на мочурище "Надежда", но накрая стигна до обрат

  • 7 фев 2026 | 16:55
  • 69425
  • 163
Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

Арсенал увеличи преднината си на върха след красив гол на Субименди и силно включване на Гьокереш

  • 7 фев 2026 | 18:56
  • 24598
  • 20
Танци и усмивки за Барселона след нов силен двубой

Танци и усмивки за Барселона след нов силен двубой

  • 7 фев 2026 | 19:11
  • 24875
  • 124
Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

Огромен заряд, червен картон и без победител в дербито на Варна

  • 7 фев 2026 | 14:28
  • 40740
  • 130