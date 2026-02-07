Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Петров и Хееренвеен ядоха бой от Твенте

Петров и Хееренвеен ядоха бой от Твенте

  • 7 фев 2026 | 22:59
  • 432
  • 0
Отборът на Хееренвеен, за който се състезава българският футболист Християн Петров, загуби с 0:5 от тима на Твенте в среща от 22-рия кръг на нидерландската Ередивизи. Тежкото поражение остави загубилите извън местата от топ 8, които дават право на участие в плейофите за предварителните кръгове от Лигата на конференциите, докато съперникът се изкачи тъкмо до 6-ата позиция.

Петров започна срещата на резервната скамейка и се появи малко преди края – в 79-ата минута. Той замени гръцкия бранител Василиос Загаритис.

Домакините успяха да нанесат двоен удар до почивката след попаденията на Рамиз Зеруки и Матс Ротс в 19-ата и 30-ата минути. През втората част паднаха и другите три гола, които бяха дело на Даан Ротс в 54-ата минута, Кристиан Хлинсон в 63-тата и Сам Ламерс в 84-ата.

Следващият мач на Петров и компания ще бъде в междинния кръг от идната седмица срещу Го Ахед Ийгълс на 11-ти февруари (сряда) от 19:45 часа българско време.

