  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
Шифрин: Имам още път да извърви, за да стана отново конкурентоспособна

  • 7 фев 2026 | 22:44
  • 652
  • 1
Американската алпийска скиорка Микаела Шифрин, която е сред фаворитите за златен медал в техничните дисциплини, говори за многообразие и приобщаване и сподели надеждите да промотира ценностите си по време на Олимпиадата в Милано-Кортина. Пристигайки на четвъртите си Игри, най-успешната скиорка за всички времена от Световната купа каза, че е също толкова развълнувана, колкото и първия път.

„Винаги е чест и привилегия да представляваш отбора на САЩ и да представяш страната си“, сподели състезателката на пресконференция.

Български таланти тренираха до Мики Шифрин
Български таланти тренираха до Мики Шифрин

30-годишната Шифрин каза, че е имала някои мисли, след като е чула родената в Южна Африка холивудска актриса Шарлиз Терон да цитира Нелсън Мандела на церемонията по откриването.

„Мирът не е просто липса на конфликт. Мирът е създаването на среда, в която всички можем да процъфтяваме. Независимо от раса, цвят на кожата, вероизповедание, религия, пол, класа, каста или други социални маркери на различие“, каза Шифрин.

Над 230 американски състезатели потеглят към Италия
Над 230 американски състезатели потеглят към Италия

Шифрин каза, че се надява да представи своите ценности, които са на приобщаването, многообразието, добротата и споделянето. Лидерката в генералното класиране на Световната купа е категоричният фаворит за златото в слалома, след като спечели седем от осем състезания в дисциплината този сезон. Тя е и претендентка за медал и в гигантския слалом, въпреки че третото място в Спиндлерув Млин миналия месец беше първият й гигантски подиум след инцидента в дисциплината във Върмонт през ноември 2024 година. Шифрин потвърди, че ще се състезава в отборната комбинация, гигантски слалом и слалом.

„Имам още път да извърви, за да стана отново конкурентоспособна в дисциплината. Основните ми показатели са добри. Има завои, в които все още отстъпвам, когато виждам най-добрите, които постоянно печелят състезания, те карат по-силно, натискат по-силно. Можем да говорим за разтягане на ластика на зоната ви на комфорт, те разтягат този ластик повече. Така че не знам къде ме поставя това в гигантския слалом. Предполагам, че ще разберем съвсем скоро“, каза още Шифрин.

Гигантският слалом е насрочен за 15-и февруари (неделя), а слаломът е на 18-и февруари (сряда). В  Пекин преди четири години Шифрин също пристигна като фаворит за медал и си тръгна с празни ръце. Тя каза, че е продължила да оценява случилото се тогава.

"Бих предпочела Пекин всеки ден пред катастрофата в Килингтън и прободна рана в корема“, завърши американката.

