Български таланти тренираха до Мики Шифрин

Треньорът от СК Юлен Иво Димов съобщи, че днес юношеските национали до 16 години Лилия Хаджисотирова ("Юлен", Банско), Йордан Стойчев ("Юлен") и Павел Марков ("Чамкория", Самоков) са тренирали рамо до рамо със суперзвездата Микаела Шифрин. „Мотивиращо и Вдъхновяващо, е когато имаш възможност да тренираш рамо до рамо с Михаела Шифрин! Днес състезателите от българския националния отбор U16 имаха възможност да проведат тренировка до Михаела Шифрин, която се подготвяше за гигантския слалом на олимпийските игри в Кортина. Утре на българските състезатели предстои гигантски слалом във Фолгария, а в неделя слалом от регионалната квалификация за Alpecimbra. Най-доброто тепърва предстои!“ - написа Димов.

Американката кара на специално отделено за олимпийците трасе на пистата в Добиако/Тоблах. Нашите пък бяха на съседното и след заниманието размениха по няколко думи и си направиха снимки.

Александър Гигов, специален пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри