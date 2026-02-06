Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Български таланти тренираха до Мики Шифрин

Български таланти тренираха до Мики Шифрин

  • 6 фев 2026 | 21:41
  • 432
  • 0

Треньорът от СК Юлен Иво Димов съобщи, че днес юношеските национали до 16 години Лилия Хаджисотирова ("Юлен", Банско), Йордан Стойчев ("Юлен") и Павел Марков ("Чамкория", Самоков) са тренирали рамо до рамо със суперзвездата Микаела Шифрин. „Мотивиращо и Вдъхновяващо, е когато имаш възможност да тренираш рамо до рамо с Михаела Шифрин! Днес състезателите от българския националния отбор U16 имаха възможност да проведат тренировка до Михаела Шифрин, която се подготвяше за гигантския слалом на олимпийските игри в Кортина. Утре на българските състезатели предстои гигантски слалом във Фолгария, а в неделя слалом от регионалната квалификация за Alpecimbra. Най-доброто тепърва предстои!“ - написа Димов.

Американката кара на специално отделено за олимпийците трасе на пистата в Добиако/Тоблах. Нашите пък бяха на съседното и след заниманието размениха по няколко думи и си направиха снимки.

Александър Гигов, специален пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

Саша Фейгин развя българския флаг на “Джузепе Меаца”, а Владо Илиев - в Кортина

Саша Фейгин развя българския флаг на “Джузепе Меаца”, а Владо Илиев - в Кортина

  • 6 фев 2026 | 22:08
  • 1265
  • 1
Всички билети за мъжкото спускане в Бормио утре са продадени

Всички билети за мъжкото спускане в Бормио утре са продадени

  • 6 фев 2026 | 21:40
  • 423
  • 0
Церемонията по откриването на Олимпийските игри в Милано - Кортина 2026: българите минаха на парада на нациите

Церемонията по откриването на Олимпийските игри в Милано - Кортина 2026: българите минаха на парада на нациите

  • 6 фев 2026 | 22:49
  • 8763
  • 10
Нови кибератаки покрай Олимпиадата

Нови кибератаки покрай Олимпиадата

  • 6 фев 2026 | 19:58
  • 573
  • 1
Започна се: звездите от НХЛ се завръщат на олимпийската сцена

Започна се: звездите от НХЛ се завръщат на олимпийската сцена

  • 6 фев 2026 | 19:33
  • 782
  • 0
Сноубордистка отпразнува 18-ия си рожден ден на Олимпиадата

Сноубордистка отпразнува 18-ия си рожден ден на Олимпиадата

  • 6 фев 2026 | 19:26
  • 371
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Церемонията по откриването на Олимпийските игри в Милано - Кортина 2026: българите минаха на парада на нациите

Церемонията по откриването на Олимпийските игри в Милано - Кортина 2026: българите минаха на парада на нациите

  • 6 фев 2026 | 22:49
  • 8763
  • 10
ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

  • 6 фев 2026 | 19:42
  • 94967
  • 546
Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

  • 6 фев 2026 | 20:05
  • 9552
  • 30
Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

  • 6 фев 2026 | 17:14
  • 44995
  • 76
Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 15:20
  • 25316
  • 17
България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

България ще бъде представена от общо 20 спортисти в Милано – Кортина 2026

  • 6 фев 2026 | 07:45
  • 14546
  • 23