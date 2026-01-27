Над 230 американски състезатели потеглят към Италия

Група от общо 232 спортисти ще изпрати САЩ на предстоящите олимпийски игри в Италия през февруари. Точно 98 ветерани олимпийци, включително и звездата в алпийските ски Микаела Шифрин, ще бъдат водещи в американския отбор на Олимпиадата в Милано и Кортина, съобщиха от Олимпийския и параолимпийски комитет на страната в понеделник.

Това ще бъде най-големият отбор на САЩ за Зимни олимпийски игри, след като 228 спортисти се състезаваха за Съединените щати в Пьончан през 2018 година. Съставът сега включва 115 жени и 117 мъже.

"Имаме огромна увереност в тима, защото нашите програми за зимни спортове постигнаха значителен напредък. Съсредоточихме се умишлено върху спортовете на лед и сняг. Вложихме значителни ресурси, включващи обучение на треньори, стипендии за спортисти и различни технологии", заяви пред репортери в понеделник Роки Харис, един от ръководителите на спорта в страната от Северна Америка.

Състезателката по бобслей Кейли Хъмфрис, трикратна олимпийска шампионка, ще участва на Игрите в Кортина д'Ампецо, които започват на 6 феврури. Микаела Шифрин и сноубордистката Клои Ким до момента имат по две титли от Олимпиади. Те също ще бъдат част от състава на САЩ другия месец.

Елана Майърс Тейлър, която е с общо пет олимпийски медала в бобслея, ще опита да завоюва за първи път в кариерата си най-високото място на подиума по време на олимпийски игри.