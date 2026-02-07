Джейкъб Киплимо наруши мълчанието си след отхвърления световен рекорд в полумаратона

Угандийската звезда в леката атлетика Джейкъб Киплимо коментира за първи път анулирането на световния му рекорд в полумаратона на Барселона, като сподели мисли за представянето си и бъдещите си планове.

Джейкъб Киплимо пристигна за полумаратона на Барселона през 2025 г. в пикова форма и с ясна цел. В деня на състезанието той се чувствал толкова добре, че няколко часа преди стартовия сигнал си помислил: "Денят е прекрасен, няма вятър, а сърцето и краката ми искат повече“.

Решението на Световната атлетика да отхвърли рекорда на Джейкъб Киплимо е поставено под въпрос

Веднага след началото на надпреварата Киплимо изпревари пейсмейкърите. Той ги задмина само след два километра и се впусна в самостоятелно бягане, което остави зрителите изумени.

Летящ сам по трасето, той премина през 5000 метра за 13:34 и през 10 000 метра за 26:56, за да финишира с удивителното време от 57:30. Този резултат беше с почти минута по-бърз от предишния световен рекорд от 58:23, поставен от неговия сънародник Джошуа Чептегей.

"Честно казано, не мислех за конкретно време“, заяви Киплимо в интервю за La Vanguardia. "Просто знаех, че се чувствам добре, затова реших да натисна колкото мога.“ На въпрос дали резултатът го е изненадал, той отговори просто: "Не. Чувствах се наистина добре в онзи ден.“

Това забележително постижение обаче се превърна в източник на спорове. Първоначално Световната атлетика замрази рекорда, предполагайки, че водещият автомобил е бил твърде близо до Джейкъб Киплимо и може да е осигурил нечестно предимство, намалявайки съпротивлението на вятъра.

Тази седмица ръководният орган официално реши да не ратифицира времето като световен рекорд. В едно объркващо решение обаче постижението остава начело на списъка с най-добри резултати за всички времена.

Запитан за решението, Киплимо беше предпазлив. "Предпочитам да не казвам нищо, докато не прочета пълния доклад“, заяви той. "Но не забравяйте: времето може да не е официален световен рекорд, но все още е на върха на класацията.“

Организаторите на състезанието в Барселона отбелязаха, че "никое правило не уточнява разстоянието, което водещият автомобил трябва да поддържа от лидера. В официалния доклад на рефера от Световната атлетика се посочва, че превозното средство не е облагодетелствало атлета... Ще проучим цялата документация и ако сметнем за уместно, ще предприемем необходимите стъпки, за да докажем валидността на постижението.“

Поглед към бъдещето След като тази глава е временно затворена, Джейкъб Киплимо гледа напред. "На 26 април ще се състезавам в маратона на Лондон“, потвърди той. Миналата година той завърши втори там, а освен това е и трикратен световен шампион по крос-кънтри.

Запитан за възможността да счупи неуловимата бариера от два часа в маратона, той беше прагматичен. "Когато хората говорят за два часа, аз си мисля, че маратонът е дълго пътуване; не е полумаратон“, обясни той. "Не виждам как бих могъл да сляза под два часа. Тренировките ми не го предполагат.“