Решението на Световната атлетика да отхвърли рекорда на Джейкъб Киплимо е поставено под въпрос

Решението на Световната атлетика да не признае световния рекорд на Джейкъб Киплимо в полумаратона предизвика дебати, като бяха повдигнати въпроси относно справедливостта на решението. Угандиецът надмина величия като маратонската легенда Елиуд Кипчоге и олимпийския шампион Тамират Тола.

Пиерджузепе Пикоти, представител на атлети заедно с Федерико Роса, изрази разочарованието си след решението относно световния рекорд на Джейкъб Киплимо в полумаратона.

По време на полумаратона в Барселона през 2025 г. Джейкъб Киплимо подобри световния рекорд на етиопеца Йомиф Кеджелча от 57:30, поставен на полумаратона във Валенсия през 2024 г.

Угандиецът изглеждаше, че е влязъл в историята на миналогодишния полумаратон в Барселона, записвайки изумителното време от 56:42. Това постижение щеше да го направи първия атлет, слязъл под границата от 57 минути, подобрявайки предишния рекорд с 48 секунди. Управляващият орган обаче отказа да ратифицира времето.

Световната атлетика отхвърля световния рекорд на Джейкъб Киплимо

Решението се основава на нарушение на техническите правила на Световната атлетика. Според член 6.3.1 на атлетите е забранено да получават помощ за поддържане на темпото от лице, което не е състезател, или от техническо устройство.

Кадри от излъчването на състезанието показват как Джейкъб Киплимо постоянно бяга само на 10 до 15 метра зад водещия автомобил, което официалните лица счетоха за нерегламентирана помощ.

Съобщава се също, че Джейкъб Киплимо може да е нарушил и друг правилник, който забранява на атлетите да получават треньорски напътствия по време на състезание.

Въпреки че правилата на Световната атлетика не посочват изрично минимално разстояние между атлетите и пейсмейкърските автомобили, близостта в този случай е била счетена за предоставяне на нечестно предимство.

Пиерджузепе Пикоти споделя своето мнение

Пиерджузепе Пикоти сподели публикация на страницата си във Facebook, в която заявява, че е дълбоко разочарован от решението на Световната атлетика да не ратифицира световния рекорд на Джейкъб Киплимо в полумаратона.

Той твърди, че всеки с опит в атлетиката би разбрал, че присъствието на превозно средство в близост до атлет по време на състезание не би могло реално да доведе до толкова голямо подобрение в представянето.

Пикоти добави, че според него елементарната логика прави решението трудно за оправдаване. Той също така каза, че реакцията на Джейкъб Киплимо изпраща ясно послание към света на атлетиката, че той остава фокусиран върху целите си, независимо от дебатите около трасета или технически подробности, и че нищо няма да промени амбицията му.

Пикоти изрази увереност, че Киплимо ще продължи да разширява границите и е готов да пише нова история в шосейните бягания.

"ЗДРАВИЯТ РАЗУМ... Рядко публикувам или коментирам какво се случва в атлетиката, но този път бих искал да изтъкна личното си разочарование от решението на Световната атлетика да не ратифицира световния рекорд в полумаратона“, каза той.

"Тези, които се занимават с тази работа, знаят твърде добре, че един автомобил (обективно понякога твърде близо до атлета по време на състезанието) не би могъл да помогне за подобряване на рекорда с почти 50 секунди... Здравият разум казва това.“

"Снимката на Джейкъб ясно казва на целия атлетически свят "довиждане“ и че каквото и да се случва между трасета, в TAS и т.н., няма да промени нищо от плановете му и той ще бъде готов да пренапише историята на шосейните бягания, както вече е направил в голяма степен. Давай, Джейкъб!!!“

Сега Джейкъб Киплимо насочва вниманието си към маратона в Лондон, където ще преследва победата, след като завърши втори в изданието на състезанието през 2025 г.

Снимки: Gettyimages