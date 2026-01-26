Пейтриътс и Сийхоукс ще играят в Супербоул LX

Отборите на Ню Инглънд Пейтриътс и Сиатъл Сийхоукс ще играят в Супербоул LX - най-гледаното спортно събитие в САЩ, в което се определя шампионът в Националната футболна лига.

Let’s run it back 😈 pic.twitter.com/eJNYRnVr5P — New England Patriots (@Patriots) January 26, 2026

Двата тима достигнаха до кулминационния мач за сезона след минимални победи във финалите в двете конференции. В Американската Ню Инглънд се наложи с 10:7 над домакина Денвър Бронкос, докато в Националната поставеният под номер 1 в схемата тим на Сиатъл спечели с 31:27 срещу Лос Анджелис Рамс.

За Ню Инглънд това ще бъде рекордно за Националната футболна лига 12-о участие в Супербоул, като до момента "патриотите" са с баланс от шест победи и пет поражения. Сиатъл пък ще участва за четвърти път в мача за титлата, като до момента "морските ястреби" имат една титла и две поражения. Второто от тях бе в Супербоул XLIX, когато отстъпиха с 24:28 пред Ню Инглънд, а двубоят бе решен от интерсепшън на самата голлиния от защитника на Пейтриътс Малкълм Бътлър в последната минута на мача.

Победата на Ню Инглънд над Денвър във финала на Американската конференция дойде след много солидна игра на защитата на гостите. За това помогна и снежната буря, която се развихри над щата Колорадо през второто полувреме на мача. В него бяха отбелязани само три точки, които дойдоха след успешен фийлд гол на кикъра Андрес Борегалес от 23 ярда 5:32 минути преди края на третата четвърт.

A Super Bowl rematch over a decade in the making. #SBLX pic.twitter.com/xrE8WtIGx5 — NFL (@NFL) January 26, 2026

Преди това домакините от Денвър бяха повели още при първото си нападение в мача след 6-ярдово подаване за тъчдаун на куотърбека Джарет Стидам към Колтън Сътън.

Ню Инглънд отговори две минути преди края на първото полувреме с 6-ярдов рън на куотърбека Дрейк Мей. Това нападение на патриотите стана факт, след като защитата на тима успя да форсира грешка от страна на Стидам и остави топката за Мей само на 12 ярда от голлинията на Денвър.

EAST COAST. WEST COAST. LET’S DO THIS. #NFLPlayoffs pic.twitter.com/tTIjbzEIb4 — Sunday Night Football on NBC (@SNFonNBC) January 26, 2026

Мей завърши двубоя с 10 точни подавания от 21 опита за едва 85 ярда, нито едно подаване за тъчдаун, но и нито една грешка и добави още 65 пробягани ярда по земя. Джарет Стидам, който за пръв път започна мача като титуляр заради фрактурата в глезена на звездата на Бронкос Бо Никс, приключи със 17 точни подавания от 31 опита за 133 ярда. Той имаше един тъчдаун пас, но и едно пресечено подаване, което дойде в края на срещата и с това практически подпечата победата на Ню Инглънд.

Много по-зрелищен се оказа финалът в Националната футболна конференция, в който Сиатъл надделя над Лос Анджелис Рамс.

Двата тима реализираха общо седем тъчдауна в двубоя, като изненадата бе, че в последната четвърт на мача нито един от тях не записа точка. Това обаче бе изцяло по вкуса на домакините от Сиатъл, които започнаха второто полувреме с преднина от четири точки при 17:13 и завършиха третата четвърт със същия аванс, но вече при 31:17.

Куотърбеците и на двата отбора - Сам Дарнолд на Сиатъл и Матю Стафорд на Лос Анджелис, изиграха практически безупречни мачове и всеки от тях завърши с куотърбек рейтинг от над 127. За сравнение този на Мей бе 58,8, а този на Стидам - 63.

И Дарнолд, и Стафорд направиха по три подавания за тъчдаун и нямаха пресечен пас, а разликата между двата тима дойде от това, че още в първата четвърт домакините записаха един тъчдаун по земя. Той стана факт след пробив от втория ярд на рънинг бека Кенет Уолкър.

Дарнолд, който е основният фаворит за наградата за "Най-полезен играч" през този сезон, приключи с 25 точни подавания от 36 опита за общо 346 ярда. Показателите на Стафорд бяха 22 завършени хвърляния от 35 опита за 374 ярда.

Супербоул LX ще се състои в нощта на 8 срещу 9 февруари в Санта Клара, Калифорния на "Ливай Стейдиъм", който е дом на тима на Сан Франциско 49ърс.