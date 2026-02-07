Популярни
  Радулов: Благодаря на всички, които дойдоха да подкрепят мен и отбора

Радулов: Благодаря на всички, които дойдоха да подкрепят мен и отбора

  • 7 фев 2026 | 20:50
  • 514
  • 0

Илиян Радулов благодари на всички, които са го подкрепили на живо в мача му с Александър Блокс в мач №2 между България и Белгия за Купа “Дейвис” в Пловдив. Белгийците поведоха с 2-0 победи след първия ден и са много по-близо до класиране за елитното ниво на турнира.

“Винаги е нещо хубаво и ти дава положителна енергия да играеш пред пълни трибуни у дома, за което благодаря на семейство, публика, отбор и абсолютно всички, които дойдоха да подкрепят мен и отбора.

Съжаления за моя мач нямам много, просто това, че не успях да победя накрая, но случва се, това е тенисът”, сподели младият ни тенисист, който взе сет срещу Блокс, но в крайна сметка отстъпи с 1-2.

Преди това Александър Василев отстъпи с 0-2 сета пред Рафаел Колиньон в мач №1.

Цялото изказване на Радулов можете да изгледате във видеото по-долу.

Снимки: Imago

