Рилски спортист надигра Берое

Рилски спортист записа трета поредна победа във втория етап от първенството на България по баскетбол за жени. Тимът от Самоков надигра Берое (Стара Загора) с 87:63 (17:13, 23:18, 24:22, 23:10) като домакин в "Арена СамЕлион" в двубой от петия кръг във втората фаза на шампионата. За баскетболистките на Берое поражението бе четвърто.

Домакините имаха превъзходство от самото начало на мача, натрупвайки аванс от 40:31 на почивката. След сравнително равностойна трета част авансът на Рилски спортист беше 64:53, а до края самоковският тим продължи да доминира.

Виолета Григорова и Радина Илиева реализираха по 16 точки за успеха, като двете добавиха и по 3 борби, докато с 15 точки и 4 борби завърши Златка Маданкова.

Следващият, шести кръг от втория етап на първенството противопоставя Монтана 2003 и Рилски спортист на 21 февруари, но преди това на 14 и 15 февруари предстои турнирът за Купата на България при дамите.

Снимка: BC Rilski Sportist Bulgaria / Facebook