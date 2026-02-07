Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Кейти Болтър грабна трофея в Острава

Кейти Болтър грабна трофея в Острава

  • 7 фев 2026 | 19:56
  • 241
  • 0
Кейти Болтър спечели титлата на турнира на твърди кортове от серията WТА 250 в Острава (Чехия). Във финала 29-годишната британка осъществи обрат срещу Тамара Корпач (Германия), побеждавайки я с 5:7, 6:2, 6:1 за час и 59 минути игра.

Първият пробив в откриващия сет дойде при резултат 4:4 и беше дело на британката, но впоследствие Корпач спечели три поредни гейма и така поведе в общия резултат.

Във втората част Болтър отново първа проби при 1:1, а при 4:2 в своя полза отново направи брейк и приключи сета на собствен сервис.

В решаващия сет британката осъществи три пробива, спечелвайки убедително с 6:1 и затваряйки срещата в своя полза.

Това е четвърта титла от женския тур за Кейти Болтър и първа от юни 2024, когато спечели открития турнир на Нотингам в родината си.

Снимки: Imago

