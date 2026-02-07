Популярни
Звездата на Вихрен блести при успех над Спортист, 17-годишен също вкара

  • 7 фев 2026 | 19:03
  • 600
  • 1
Звездата на Вихрен блести при успех над Спортист, 17-годишен също вкара

Вихрен завърши с победа предсезонните контроли, след като би Спортист Своге с 3:1. Гостите поведоха на стадиона в Сандански с първата си атака в мача. Точен бе Васил Димитров с удар отблизо.

Минута по-късно травма получи капитанът на домакините Методи Костов.

След това на сцената излезе звездата на Вихрен Лео Пимиента. Бразилецът вкара два гола и един му бе отменен заради засада. В последната минута на полувремето се разписа и 17-годишният Даниел Манолев.

Гостите от Своге също имаха две положения през първата част.И през втората част домакините създадоха доста положения. След час игра удар на Бенгюзов  бе отбит пред голлинията, а влезлият като резерва Бебе и Марио Ивов пропуснаха сами илисрещу вратаря.

