Звездата на Вихрен блести при успех над Спортист, 17-годишен също вкара

Вихрен завърши с победа предсезонните контроли, след като би Спортист Своге с 3:1. Гостите поведоха на стадиона в Сандански с първата си атака в мача. Точен бе Васил Димитров с удар отблизо.

Минута по-късно травма получи капитанът на домакините Методи Костов.



След това на сцената излезе звездата на Вихрен Лео Пимиента. Бразилецът вкара два гола и един му бе отменен заради засада. В последната минута на полувремето се разписа и 17-годишният Даниел Манолев.



Гостите от Своге също имаха две положения през първата част.И през втората част домакините създадоха доста положения. След час игра удар на Бенгюзов бе отбит пред голлинията, а влезлият като резерва Бебе и Марио Ивов пропуснаха сами илисрещу вратаря.