Сорана Кърстя не даде шанс на Ема Радукану и триумфира пред родна публика

  • 7 фев 2026 | 18:16
  • 318
  • 0
Сорана Кърстя спечели турнира на твърди кортове от серията WТА 250 в Клуж-Напока (Румъния). Във финала представителката на домакините надигра поставената под номер 1 Ема Радукану (Великобритания) с 6:0, 6:2 в мач, продължил час и три минути.

35-годишната румънка тотално доминираше в първия сет и успя да вземе и трите сервис гейма на съперничката си. Въпреки усилията си, Радукану не достигна до нито една възможност за спечелване на своите подавания и допусна поражение без нито един гейм в своя полза в първата част, отстъпвайки за едва 29 минути.

Вторият сет започна по сходен начин, след като Кърстя отново успя да пробие при първата си възможност, но впоследствие Радукану се съвзе и спечели първия гейм след 40 минути игра без да даде точка на опонентката си. Веднага след това 23-годишната британка осъществи брейк и сякаш за момент върна интригата в двубоя, но това не продължи дълго и Кърстя веднага върна пробива.

До края на мача румънката не срещна повече затруднения, затвърждавайки успеха си с още един брейк в последния гейм. През цялата среща Ръдукану не намери отговор на силния сервис на румънката, която спечели 6 точки от ас срещу нито една за младата британка.

Това е четвърта титла от женския тур в кариерата на Сорана Кърстя и първа от август 2025 година, когато триумфира в Кливланд, Охайо (САЩ).

