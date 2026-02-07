20-годишната квалификантка Сара Бейлек триумфира с титлата в Абу Даби

20-годишната чехкиня Сара Бейлек спечели титлата на турнира по тенис на твърди кортове в Абу Даби (ОАЕ) от сериите УТА 500 с награден фонд 1.2 милиона долара.

Стартиралата от квалификациите Бейлек победи във финала втората поставена Екатерина Александрова (Русия) със 7:6(5), 6:1. Двубоят продължи час и 41 минути.

Чешката тенисистка поведе с 3:1 след пробив, но Александрова веднага изравни за 3:3. При 6:5 Бейлек пропусна два сетбола, но впоследствие се наложи в тайбрека.

Във втората част Сара Бейлек взе аванс от 2:1, рускинята взе един гейм, но последва серия от четири поредни за чехкинята, която ликува при 6:1.

Така Бейлек изигра седем мача на най-високо ниво по време на турнира и загуби само един сет, за да спечели първата си титла на ниво УТА. Тя не беше побеждавала съперничка от топ 25 преди участието си в Абу Даби, а сега й предстои да се изкачи в топ 40 на световната ранглиста.

Снимки: Gettyimages