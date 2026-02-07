Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  Марко Одермат: Четвъртото място, не е това, на което се надявах

Марко Одермат: Четвъртото място, не е това, на което се надявах

  • 7 фев 2026 | 17:53
  • 566
  • 1
Марко Одермат: Четвъртото място, не е това, на което се надявах

Швейцарецът Марко Одермат веднъж бе заявил, че освобождава звяра в себе си мигове преди старта на състезанието и често 28-годишният скиор е непобедим, но по-рано днес олимпийското злато в спускането му се изплъзна на пистата „Стелвио“ и той завърши четвърти.

Невероятният Фон Алмен лиши Италия от олимпийска титла в спускането
Невероятният Фон Алмен лиши Италия от олимпийска титла в спускането

След като спечели три от шестте спускания за Световната купа този сезон и завърши втори в две други, той пристигна в Бормио уверен, че ще спечели титлата, която беше приоритет за него, откакто взе злато в гигантския слалом на Олимпийските игри в Пекин.

Олимпийският шампион Фон Алмен лятно време е работил на строежи
Олимпийският шампион Фон Алмен лятно време е работил на строежи

„Четвъртото място, не е това, на което се надявах“, призна Одермат, цитиран от агенция Reuters.

„Всъщност имах добро усещане, чувствах се много добре на снега. Бях добър, но просто не достатъчно бърз. Някои приятели, семейството ми са тук. Бих искал да имам по-добър резултат за тях, но такъв е животът“, добави той, като все още има и други възможности за отличие на Игрите в Милано-Кортина.

Снимки: Gettyimages

