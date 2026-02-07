Уилям Данджину: Олимпийските игри определено са ново преживяване за мен, но не се чувствам като новобранец

Канадският състезател по шорттрек Уилям Данджину, който отбелязва победите си, размахвайки ръце като орел, намекна, че ще възприеме нов начин за празнуване, ако пресече финалната линия пръв при дебютното си участие на Олимпийски игри през следващата седмица.

„Наистина се опитах да внеса нещо красиво и може да има някои изненади, които вие, момчета, да коментирате на тези Игри“, заяви състезателят от Квебек, цитиран от агенция Reuters.

След като не успя да се класира за Олимпиадата в Пекин през 2022 година, Данджину се изкачи до върха в световната ранглиста в шорттрека, печелейки два поредни Кристални глобуса през 2024-а и 2025 година.

„Олимпийските игри определено са ново преживяване за мен, но не се чувствам като новобранец. Натрупах много опит през последните две години, така че се опитвам да пренеса този опит със себе си на Игрите“, обясни той.

Канадецът планира да се състезава на всички дистанции на Олимпиадата и каза, че напрежението на Игрите не го плаши.

„Има малко повече напрежение, но напрежението прави диамантите, така че те да блестят най-ярко“, добави Уилям Данджину, който е концентриран върху това да помогне на отбора на Канада да спечели поне седем медала в Милано-Кортина - с един повече от Пекин, но също така иска да привлече повече фенове на шорттрека с колоритното си празнуване.

За да се подготви за стартовете, канадският шампион следва проста рутина и обикновено слуша „Мария Мария“ на Сантана.