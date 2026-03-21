  3. Тервел Замфиров и Кръшняк преодоляха квалификациите в паралелния гигантски слалом във Винтерберг

Тервел Замфиров и Кръшняк преодоляха квалификациите в паралелния гигантски слалом във Винтерберг

  • 21 март 2026 | 13:07
Тервел Замфиров и Кръшняк преодоляха квалификациите в паралелния гигантски слалом във Винтерберг

Двама българи преодоляха квалификациите в паралелния гигантски слалом от Световната купа по сноуборд във Винтерберг (Германия), последен индивидуален старт за сезона. Александър Кръшняк даде десети резултат с 1:12.03 минута, а световният шампион в дисциплината Тервел Замфиров се нареди 12-и с 1:12.16 минута.

Така на осминафиналите след 15:30 часа Кръшняк ще се изправи срещу швейцареца Дарио Кавизел, а Тамфиров ще кара срещу японеца Рюзуке Шинухара.

Радослав Янков раздели 22-ата позиция с 1:12.53 минути в двата манша и не успя да се класира за директните елиминации, като остана само на 24 стотни от секундата от 16-ото място.

Другите двама български представители в състезанието - Петър Гергьовски и Кристиан Георгиев, отпаднаха след първия манш от пресявките. Георгиев даде 17-о време по синьото трасе с 36.25 секунди и остана само на 12 стотни от секундата от 16-ото място, последното което дава право да продължаване във втория манш. Гергьовски се нареди 20-и по същото трасе с 36.42 секунди.

Най-бърз беше южнокореецът Санхо Ли с 1:10.76 минута, пред носителя на Световната купа в паралелните дисциплини за този сезон Маурицио Бормолини (Италия) с 1:11.32 минута и Арвид Аунер (Австрия) с 1:11.68 минута.

Олимпийският шампион от Пекин 2022 и от Милано-Кортина 2026 Бенямин Карл (Австрия) не успя да преодолее квалификациите, като завърши 30-и в пресявките с 1:12.99 минута.

Още от Зимни спортове

Скиорката Радена Ангелова със синдром на Даун тренира в Банско с елитни треньори

Скиорката Радена Ангелова със синдром на Даун тренира в Банско с елитни треньори

  • 21 март 2026 | 10:55
  • 710
  • 0
Шампионско завръщане на пистата на Клаебо

Шампионско завръщане на пистата на Клаебо

  • 21 март 2026 | 10:52
  • 579
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 21 март 2026 | 09:28
  • 761
  • 0
Джесика Дигинс спечели Световната купа по ски-бягане за четвърти път

Джесика Дигинс спечели Световната купа по ски-бягане за четвърти път

  • 20 март 2026 | 21:10
  • 873
  • 0
Владимир Зографски преодоля квалификацията за състезанието по ски полети във Викерсунд

Владимир Зографски преодоля квалификацията за състезанието по ски полети във Викерсунд

  • 20 март 2026 | 20:33
  • 2189
  • 0
Французинът Ерик Перо спечели Световната купа по биатлон

Французинът Ерик Перо спечели Световната купа по биатлон

  • 20 март 2026 | 19:13
  • 2276
  • 6
Септември (Сф) 1:3 Арда

Септември (Сф) 1:3 Арда

  • 21 март 2026 | 13:20
  • 5094
  • 3
11-те на ЦСКА 1948 и Локомотив (София)

11-те на ЦСКА 1948 и Локомотив (София)

  • 21 март 2026 | 14:02
  • 107
  • 0
Труден тест за Левски

Труден тест за Левски

  • 21 март 2026 | 06:49
  • 11210
  • 78
Съставите на Брайтън и Ливърпул, Слот е направил две промени

Съставите на Брайтън и Ливърпул, Слот е направил две промени

  • 21 март 2026 | 13:39
  • 990
  • 1
ФИФА отново удари по Берое

ФИФА отново удари по Берое

  • 21 март 2026 | 12:37
  • 3611
  • 4
Шест вълнуващи битки във Втора лига

Шест вълнуващи битки във Втора лига

  • 21 март 2026 | 10:30
  • 3228
  • 1