Тервел Замфиров и Кръшняк преодоляха квалификациите в паралелния гигантски слалом във Винтерберг

Двама българи преодоляха квалификациите в паралелния гигантски слалом от Световната купа по сноуборд във Винтерберг (Германия), последен индивидуален старт за сезона. Александър Кръшняк даде десети резултат с 1:12.03 минута, а световният шампион в дисциплината Тервел Замфиров се нареди 12-и с 1:12.16 минута.

Така на осминафиналите след 15:30 часа Кръшняк ще се изправи срещу швейцареца Дарио Кавизел, а Тамфиров ще кара срещу японеца Рюзуке Шинухара.

Радослав Янков раздели 22-ата позиция с 1:12.53 минути в двата манша и не успя да се класира за директните елиминации, като остана само на 24 стотни от секундата от 16-ото място.

Другите двама български представители в състезанието - Петър Гергьовски и Кристиан Георгиев, отпаднаха след първия манш от пресявките. Георгиев даде 17-о време по синьото трасе с 36.25 секунди и остана само на 12 стотни от секундата от 16-ото място, последното което дава право да продължаване във втория манш. Гергьовски се нареди 20-и по същото трасе с 36.42 секунди.

Най-бърз беше южнокореецът Санхо Ли с 1:10.76 минута, пред носителя на Световната купа в паралелните дисциплини за този сезон Маурицио Бормолини (Италия) с 1:11.32 минута и Арвид Аунер (Австрия) с 1:11.68 минута.

Олимпийският шампион от Пекин 2022 и от Милано-Кортина 2026 Бенямин Карл (Австрия) не успя да преодолее квалификациите, като завърши 30-и в пресявките с 1:12.99 минута.