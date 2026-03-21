Лаура Пировано грабна малкия Кристален глобус в спускането

Италианката Лаура Пировано спечели последното спускане за сезона в Лилехамер (Норвегия) и завоюва малкия Кристален глобус в дисциплината за сезона при жените за Световната купа по ски-алпийски дисциплини.

28-годишната Пировано изненада фаворитките, като записа трета поредна победа в спускане през този месец и това са единствените ѝ качвания на подиума в кариерата.

Италианката записа най-добро време от 1:30.85 минути на пистата в Лилехамер и това се оказа достатъчно за крайния триумф в дисциплината.

Втора на 0.15 секунди от победителката завърши олимпийската шампионка в спускането от Милано-Кортина Брийзи Джонсън (САЩ), а трета е германката Кира Вайдле-Винкелман на 0.25 секунди след Пировано.

В крайното класиране на дисциплината спускане Пировано спечели с 536 точки, втора е Ема Айхер с 453, а трета е Брийзи Джонсън с 413 точки.

В генералното класиране за Световната купа начело е американката Микаела Шифрин с 1286 точки, с 95 повече от Ема Айхер, която финишира пета в днешното спускане и събра 1191. Трета е Камий Раст (Швейцария) с 989 точки.

От сезона на Световната купа при дамите остават още три състезания - супергигантски слалом утре, слалом във вторник и гигантски слалом в сряда.

Микаела Шифрин не стартира в днешното спускане но ще участва в оставащите три състезания, като се стреми към изравняване на рекорда при жените с шеста генерална титла.