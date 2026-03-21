Лаура Пировано грабна малкия Кристален глобус в спускането

  • 21 март 2026 | 15:06
Италианката Лаура Пировано спечели последното спускане за сезона в Лилехамер (Норвегия) и завоюва малкия Кристален глобус в дисциплината за сезона при жените за Световната купа по ски-алпийски дисциплини.

28-годишната Пировано изненада фаворитките, като записа трета поредна победа в спускане през този месец и това са единствените ѝ качвания на подиума в кариерата.

Италианката записа най-добро време от 1:30.85 минути на пистата в Лилехамер и това се оказа достатъчно за крайния триумф в дисциплината.

Втора на 0.15 секунди от победителката завърши олимпийската шампионка в спускането от Милано-Кортина Брийзи Джонсън (САЩ), а трета е германката Кира Вайдле-Винкелман на 0.25 секунди след Пировано.

В крайното класиране на дисциплината спускане Пировано спечели с 536 точки, втора е Ема Айхер с 453, а трета е Брийзи Джонсън с 413 точки.

В генералното класиране за Световната купа начело е американката Микаела Шифрин с 1286 точки, с 95 повече от Ема Айхер, която финишира пета в днешното спускане и събра 1191. Трета е Камий Раст (Швейцария) с 989 точки.

От сезона на Световната купа при дамите остават още три състезания - супергигантски слалом утре, слалом във вторник и гигантски слалом в сряда.

Микаела Шифрин не стартира в днешното спускане но ще участва в оставащите три състезания, като се стреми към изравняване на рекорда при жените с шеста генерална титла.

Скиорката Радена Ангелова със синдром на Даун тренира в Банско с елитни треньори

Скиорката Радена Ангелова със синдром на Даун тренира в Банско с елитни треньори

  • 21 март 2026 | 10:55
  • 826
  • 0
Шампионско завръщане на пистата на Клаебо

Шампионско завръщане на пистата на Клаебо

  • 21 март 2026 | 10:52
  • 751
  • 0
Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

  • 21 март 2026 | 09:28
  • 898
  • 0
Джесика Дигинс спечели Световната купа по ски-бягане за четвърти път

Джесика Дигинс спечели Световната купа по ски-бягане за четвърти път

  • 20 март 2026 | 21:10
  • 1036
  • 0
Владимир Зографски преодоля квалификацията за състезанието по ски полети във Викерсунд

Владимир Зографски преодоля квалификацията за състезанието по ски полети във Викерсунд

  • 20 март 2026 | 20:33
  • 2307
  • 0
Французинът Ерик Перо спечели Световната купа по биатлон

Французинът Ерик Перо спечели Световната купа по биатлон

  • 20 март 2026 | 19:13
  • 2338
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 2:1 Локомотив (София), Аралица върна един гол

ЦСКА 1948 2:1 Локомотив (София), Аралица върна един гол

  • 21 март 2026 | 15:00
  • 5923
  • 33
Арда разби Септември при завръщането му в "Драгалевци"

Арда разби Септември при завръщането му в "Драгалевци"

  • 21 март 2026 | 14:21
  • 13664
  • 10
Труден тест за Левски

Труден тест за Левски

  • 21 март 2026 | 06:49
  • 15016
  • 86
Брайтън 1:1 Ливърпул, Керкез изравни

Брайтън 1:1 Ливърпул, Керкез изравни

  • 21 март 2026 | 13:39
  • 5727
  • 11
ФИФА отново удари по Берое

ФИФА отново удари по Берое

  • 21 март 2026 | 12:37
  • 7670
  • 11
Втора лига на живо: гол в Плевен, Марек поведе на Локо (ГО)

Втора лига на живо: гол в Плевен, Марек поведе на Локо (ГО)

  • 21 март 2026 | 15:30
  • 6491
  • 4