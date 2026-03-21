Иван Дончев триумфира в спринта на 500 метра, Кюмюрджиев е първи на 1500 метра на Държавното по шорттрек

Иван Дончев спечели спринта на 500 метра, а Стефан-Александър Кюмюрджиев е първи на 1500 метра на Държавното първенство по шорттрек, което се провежда в Зимния дворец в столицата.

Дончев беше най-бърз на късата дистанция с 42.976 секунди, следван от Димитър Георгиев с 45.840 и Кюмюрджиев без време. И тримата са от клуб Айс Пик.

На 1500 метра триумфира Стефан-Александър Кюмюрджиев с 2:26.536 минути, пред Георгиев с 2:33.517 и Дончев с 3:00.094 минути.

При юношите група А на 1500 метра шампион е Даниел Кръстев с 2:59.762 минути, а втори - Асен Гюров. И двамата са от клуб Ледени звезди. На 500 метра Гюров е първи с 46.718 секунди, следван от Кръстев с 53.679.

При девойките Димитрия Николова беше най-бърза на 1500 и на 500 метра, следвана от Лора Апостолова. Те също са състезателки на Ледени звезди.

Утре ще се проведе дистанцията 1000 метра за всички възрасти.