  3. Иван Дончев триумфира в спринта на 500 метра, Кюмюрджиев е първи на 1500 метра на Държавното по шорттрек

Иван Дончев триумфира в спринта на 500 метра, Кюмюрджиев е първи на 1500 метра на Държавното по шорттрек

  • 21 март 2026 | 15:12
Иван Дончев триумфира в спринта на 500 метра, Кюмюрджиев е първи на 1500 метра на Държавното по шорттрек

Иван Дончев спечели спринта на 500 метра, а Стефан-Александър Кюмюрджиев е първи на 1500 метра на Държавното първенство по шорттрек, което се провежда в Зимния дворец в столицата.

Дончев беше най-бърз на късата дистанция с 42.976 секунди, следван от Димитър Георгиев с 45.840 и Кюмюрджиев без време. И тримата са от клуб Айс Пик.

На 1500 метра триумфира Стефан-Александър Кюмюрджиев с 2:26.536 минути, пред Георгиев с 2:33.517 и Дончев с 3:00.094 минути.

При юношите група А на 1500 метра шампион е Даниел Кръстев с 2:59.762 минути, а втори - Асен Гюров. И двамата са от клуб Ледени звезди. На 500 метра Гюров е първи с 46.718 секунди, следван от Кръстев с 53.679.

При девойките Димитрия Николова беше най-бърза на 1500 и на 500 метра, следвана от Лора Апостолова. Те също са състезателки на Ледени звезди.

Утре ще се проведе дистанцията 1000 метра за всички възрасти.

Скиорката Радена Ангелова със синдром на Даун тренира в Банско с елитни треньори

Скиорката Радена Ангелова със синдром на Даун тренира в Банско с елитни треньори

Шампионско завръщане на пистата на Клаебо

Шампионско завръщане на пистата на Клаебо

Резултати от НХЛ

Резултати от НХЛ

Джесика Дигинс спечели Световната купа по ски-бягане за четвърти път

Джесика Дигинс спечели Световната купа по ски-бягане за четвърти път

Владимир Зографски преодоля квалификацията за състезанието по ски полети във Викерсунд

Владимир Зографски преодоля квалификацията за състезанието по ски полети във Викерсунд

Французинът Ерик Перо спечели Световната купа по биатлон

Французинът Ерик Перо спечели Световната купа по биатлон

ЦСКА 1948 2:1 Локомотив (София), Аралица върна един гол

ЦСКА 1948 2:1 Локомотив (София), Аралица върна един гол

Арда разби Септември при завръщането му в "Драгалевци"

Арда разби Септември при завръщането му в "Драгалевци"

Труден тест за Левски

Труден тест за Левски

Брайтън 1:1 Ливърпул, Керкез изравни

Брайтън 1:1 Ливърпул, Керкез изравни

ФИФА отново удари по Берое

ФИФА отново удари по Берое

Втора лига на живо: гол в Плевен, Марек поведе на Локо (ГО)

Втора лига на живо: гол в Плевен, Марек поведе на Локо (ГО)

