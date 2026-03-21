Александър Кръшняк е четвърти на Световната купа във Винтерберг

Tест за шампионските амбиции - Левски приема непредсказуемия Черно море
  • 21 март 2026 | 16:52
  • 707
  • 0
Александър Кръшняк записа нов силен резултат в Световната купа по сноуборд. В последния паралелен слалом за сезона във Винтерберг (Германия) българинът завърши на 4-о място, като бе близо до втория подиум в кариерата си.

България имаше двама представители в Топ 8, след като Тервел Замфиров се нареди на 7-о място.

На осминафиналите Александър Кръшняк се справи с Дарио Кавицел (Швейц), който не успя да финишира след грешка. На 1/4-финалите българинът отвя лидера в Световната купа Маурицио Бормолини (Ит), като италианецът се отказа няколко врати преди края. Кръшняк загуби с 0.07 сек полуфинала срещу Кристоф Карнер (Ав).

В малкия финал българинът отстъпи с 0.14 сек на Александър Пайер (Ав).

Замфиров се справи с Рюсуке Шинохара на осминафиналите, като японецът остана на 1.22 сек след грешка. На 1/4-финалите обаче българинът не успя да победи Александър Пайер (Ав), като финишира с изоставане от 0.28 сек спрямо австриеца.

Преди това в квалификациите Кръшняк даде 10-и резултат, а Замфиров беше 12-и. Радослав Янков се нареди на 22-о място, а Кристиан Георгиев и Петър Гергьовски отпаднаха след първия манш.

