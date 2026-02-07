Клинт Истууд развъртя пищова във Варна - страхотна хореография на "Тича"

Минути преди началото на двубоя между Черно море и Спартак (Варна) домакините от Националния фен-клуб обраха аплодисментите на публиката с култова и уникална хореография. На няколко пилона пред централната трибуна на стадион "Тича" феновете станаха свидетели как оживява образът на легендарния Клинт Истууд в ролята на Блонди – Добрия, от великата уестърн класика на Серджо Леоне "Добрият, лошият и злият".

Мотивите, естествено, бяха оцветени в зелените цветове на Черно море, а всичко това се разви на фона на финалните акорди от филма – сцената в гробищния парк, допълнена с внушителни черепи, които подсилиха драматизма и ефекта на хореографията.



Пламен Трендафилов

Снимки: Startphoto