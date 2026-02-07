Започнаха битките в Пловдив и Шумен

20-ият кръг на Sesame НБЛ продължава с два мача, които са с начален час 17:00.

В зала “Сила” Локомотив Пловдив излиза в ролята на фаворит срещу Левски. Момчетата на Асен Николов са четвърти в класирането с баланс 10-7, докато “сините” заемат предпоследното 10-о място с 3 победи и 13 поражения.

Локомотив надигра столичани с 82:70 в “Триадица” през ноември.

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - ЛЕВСКИ - СТАТИСТИКА

В другата среща днес последният в подреждането Шумен се изправя в зала "Младост" срещу втория в таблицата Балкан. Играчите на Росен Барчовски са с 2 успеха и 14 загуби. Ботевградчани пък са с баланс 14-3, като пред тях в момента е само шампионът Рилски спортист с 15-3.

Балкан разби Шумен в "Арена Ботевград" със 102:67 през ноември.

ШУМЕН - БАЛКАН - СТАТИСТИКА

Снимки: Sportal.bg