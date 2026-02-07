Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Дончич няма да отсъства дълго време, обявиха Лейкърс

  7 фев 2026 | 13:52
Плеймейкърът на Лос Анджелис Лейкърс Лука Дончич няма да играе в предстоящия тази нощ двубой с Голдън Стейт Уориърс заради контузия, но отсъствието му не се очаква да бъде продължително, заявиха от клуба.

Словенецът получи проблем в бедрото при победата със 119:115 над Филаделфия 76ърс по-рано тази седмица и напусна игра в края на втората четвърт.

За момента няма индикации кога ще се завърне в игра Дончич, но изследванията са потвърдили, че не става дума за тежка травма, каквито бяха първоначалните съмнения.

Дончич е един от претендентите за наградата за "Най-полезен играч" в НБА с показатели от 32,8 точки, 7,8 борби и 8,6 асистенции средно на мач.

Снимки: Gettyimages

