Винисиус Оливейра сваля над 20 килограма за всеки мач и планира да смени категорията след спечелване на титла

Винисиус Оливейра се съгласява да подлага тялото си на изключително натоварване всеки път, когато подпише договор за мач в UFC.

Пред боецът с прякор „Lok Dog“ се открива огромна възможност тази събота, когато ще се изправи срещу друг претендент в категория петел – Марио Батиста, в главната битка на UFC Vegas 113. В началото на седмицата преди двубоя Оливейра сподели видео в Instagram, на което се качва на кантара и тежи 74,7 килограма – около 13,6 кг над лимита от 61,2 кг (135 либри) за неговата категория.

По време на медийния ден в сряда бразилецът беше попитан за видеото и разкри, че свалянето на килограми е още по-драстично в началото на тренировъчните му лагери.

„Честно казано, трябва да свалям много килограми“, каза Оливейра. „Свикнал съм, но ми е трудно. Не знам още колко пъти ще се бия в тази дивизия, така че имам план да взема колана по-бързо и след това да се кача в по-горна категория. Искам да напусна дивизията си, защото не мисля, че е здравословно за тялото да се свалят толкова много килограми.“

Винисиус Оливейра пребори Саид Нурмагомедов на UFC: Саудитска Арабия

„Обикновено от началото на лагера свалям 23-24 килограма, за да се бия, и това е твърде много. Чувствам се наистина уморен, чувствам се зле, но сега направих някои промени със здравето и храната си. Спрях захарта, така че мисля, че това ме кара да се чувствам по-добре от последното сваляне на тегло, но страданието е същото. В четвъртък трябва да сваля около шест-седем килограма. Това е нормално.“

Досега Оливейра успешно е влизал в категорията за всичките си четири мача в UFC и се представя отлично в октагона. След като получи договор от Dana White’s Contender Series през 2023 г., 30-годишният бразилец стартира ударно, нокаутирайки Бернардо Сопай с впечатляващо летящо коляно, а след това спечели с решения срещу Рики Симон, Саид Нурмагомедов и Кайлър Филипс.

Южноамериканецъ вижда в бъдещето си още един опонент от ранглистата, ако премине през Батиста, а след това и шанс за титлата в UFC преди настъпването на 2027 г.

„Виждам се в края на годината да се бия за колана, със сигурност“, каза Оливейра. „Но преди това ще се бия с някой от топ 5. След този мач ще направя страхотно представяне за публиката, а след това, в средата на годината, ще се бия срещу някой от топ 5 в ранглистата, без значение кой. Може би имам няколко имена в ума си. Има две имена, с които много бих искал да се бия в Белия дом, може би ако е възможно, има само двама бойци в топ 5, които могат да се бият там, но няма значение кой. В средата на годината ще се бия отново и тази година ще се бия за колана срещу всеки, без значение кой.“