Нова контрола за Левски 2007

Едноименният тим на град Левски ще играе с Мизия (Кнежа) на 14 февруари. С договарянето на въпросната контрола, вече е запълнена цялата програма с приятелските срещи, които левскарите ще изиграят до старта на пролетния полусезон на Северозападната Трета лига.
Програмата за контролите:
8 февруари: Левски 2007 (Левски) – Янтра (Полски Тръмбеш)
14 февруари: Левски 2007 (Левски) – Мизия (Кнежа)
21 февруари: Левски 2007 (Левски) – Етър II (Велико Търново)
28 февруари: Левски 2007 (Левски) – Академик (Свищов)