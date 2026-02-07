Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски 2007 (Левски)
  3. Нова контрола за Левски 2007

Нова контрола за Левски 2007

  • 7 фев 2026 | 12:15
  • 376
  • 0

Едноименният тим на град Левски ще играе с Мизия (Кнежа) на 14 февруари. С договарянето на въпросната контрола, вече е запълнена цялата програма с приятелските срещи, които левскарите ще изиграят до старта на пролетния полусезон на Северозападната Трета лига.

Програмата за контролите:

8 февруари: Левски 2007 (Левски) – Янтра (Полски Тръмбеш)

14 февруари: Левски 2007 (Левски) – Мизия (Кнежа)

21 февруари: Левски 2007 (Левски) – Етър II (Велико Търново)

28 февруари: Левски 2007 (Левски) – Академик (Свищов)

