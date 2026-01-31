Днес стартира Левски 2007 (програмата за контролите)

Едноименният тим на град Левски започва днес подготовката си за пролетния полусезон на Северозападната Трета лига. 18 футболисти ще с явят в 15:00 часа за първа тренировка. В хода на процеса ще се играят и приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.

Програмата за контролите:

8 февруари: Левски 2007 (Левски) – Янтра (Полски Тръмбеш)

14-15 февруари: Левски 2007 (Левски) – търси съперник

21 февруари: Левски 2007 (Левски) – Етър II (Велико Търново)

28 февруари: Левски 2007 (Левски) – Академик (Свищов)