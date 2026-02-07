Популярни
Детройт Пистънс сложи край на победната серия на Ню Йорк Никс

  • 7 фев 2026 | 11:15
  • 97
  • 0
Гардът Денис Дженкинс влезе от пейката и отбеляза 18 точки за тима на Детройт Пистънс, който постигна изразителна победа със 118:80 над състава на Ню Йорк Никс в най-интересния мач от програмата на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада тази нощ.

Двубоят в Мичиган не оправда очакванията за дерби, тъй като противопоставяше първите два отбора в класирането на Източната конференция, а гостите от Ню Йорк влязоха в срещата в серия от осем поредни победи.

Домакините, които вече имат 38 успеха и само 13 поражения, обаче не оставиха съмнение в превъзходството си, като показаха изключително балансирана игра в атака, въпреки отсъствието на титулярния си център Джейлън Дърън. Петима играчи вкараха двуцифрен брой точки за "буталата", като най-резултатен бе Дженкинс, който изигра последния си мач като играч с двупосочен договор. Сега ръководството на Детройт трябва да му предложи стандартен НБА договор, иначе гардът няма да има право повече да играе за Детройт до края на сезона.

Тобайъс Харис и Айзея Стюарт добавиха по 15 точки за победителите, Пол Рийд регистрира 12, а с 11 остана Кейд Кънингам.

За Ню Йорк Микел Бриджес реализира 19 точки, докато с 12 остана Джейлън Брънсън, но той вкара само 4 от 20-те си стрелби от игра, включително нито една от осем опита от тройката.

Бостън Селтикс се възползва от загубата на Ню Йорк и излезе на второ място в Източната конфeренция след победа с 98:96 над Маями Хийт.

"Келтите" наваксаха изоставане от 22 точки в края на първото полувреме, за да запишат 34-тата си победа. Джейлън Браун бе най-резултатен с 29 точки, 24 реализира Пейтън Причард, а с още 21 се включи Дерик Уайт.

За Маями Андрю Уигинс завърши с 26 точки, докато 24 прибави Норман Пауъл.

Портланд Трейл Блейзърс сложи край на серията си от шест последователни загуби с успех със 135:115 над гостуващия Мемфис Гризлис.

Мачът започна обнадеждаващо за гостите от Мемфис, които имаха аванс от 15 точки в първата четвърт, но го изгубиха напълно още до полувремето. През второто Портланд имаше пълен контрол над играта и в един момент разликата достигна до 30 точки.

Джеръми Грант завърши с 23 точки за победителите, 20 прибави Джру Холидей, а центърът Донован Клинган направи "дабъл-дабъл" от 13 точки и 17 борби.

За Мемфис Кам Спенсър реализира 18 точки.

