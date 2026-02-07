Ема Радукану и Сорана Кърстя ще спорят за титлата в Клуж-Напока

Ема Радукану е само на една победа от първата си титла от WTA, след като достигна до финала на турнира на твърди кортове в Клуж-Напока (Румъния) с награден фонд 283 347 долара. Първата ракета на Великобритания победи Александра Олийникова (Украйна) със 7:5, 3:6, 6:3. Сега тя има шанс да спечели първия си турнир след титлата на Откритото първенство на САЩ през 2021 година.

Радукану беше физически изтощена след близо тричасовата битка.

„Какъв невероятен мач“, каза тя по време на интервюто си на корта.

„Мисля, че всички поздравления са за опонентката ми днес. Тя игра невероятно, което прави много трудно да се изпрати топката покрай нея. Най-много се гордея с това как се борих, как се върнах в третия сет, как се справих изобщо в мача“, добави Радукану.

За титлата тя ще играе с представителката на домакините Сорана Кърстя, която се справи с квалификантката Дария Снигур (Украйна) с 6:0, 6:3.

Снимки: Imago