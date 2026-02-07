Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Ема Радукану и Сорана Кърстя ще спорят за титлата в Клуж-Напока

Ема Радукану и Сорана Кърстя ще спорят за титлата в Клуж-Напока

  • 7 фев 2026 | 04:12
  • 179
  • 0
Ема Радукану и Сорана Кърстя ще спорят за титлата в Клуж-Напока

Ема Радукану е само на една победа от първата си титла от WTA, след като достигна до финала на турнира на твърди кортове в Клуж-Напока (Румъния) с награден фонд 283 347  долара. Първата ракета на Великобритания победи Александра Олийникова (Украйна) със 7:5, 3:6, 6:3. Сега тя има шанс да спечели първия си турнир след титлата на Откритото първенство на САЩ през 2021 година.

Радукану беше физически изтощена след близо тричасовата битка.

„Какъв невероятен мач“, каза тя по време на интервюто си на корта.

„Мисля, че всички поздравления са за опонентката ми днес. Тя игра невероятно, което прави много трудно да се изпрати топката покрай нея. Най-много се гордея с това как се борих, как се върнах в третия сет, как се справих изобщо в мача“, добави Радукану.

За титлата тя ще играе с представителката на домакините Сорана Кърстя, която се справи с квалификантката Дария Снигур (Украйна) с 6:0, 6:3.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Екатерина Александрова спаси мачбол по пътя към финала в Абу Даби

Екатерина Александрова спаси мачбол по пътя към финала в Абу Даби

  • 7 фев 2026 | 04:00
  • 176
  • 0
Кейти Боултър се класира за финала на турнира в Острава

Кейти Боултър се класира за финала на турнира в Острава

  • 7 фев 2026 | 05:55
  • 194
  • 0
Каратанчева е финалистка на двойки в Орландо

Каратанчева е финалистка на двойки в Орландо

  • 6 фев 2026 | 21:23
  • 502
  • 0
Антъни Генов се класира за финала на двойки в Монастир

Антъни Генов се класира за финала на двойки в Монастир

  • 6 фев 2026 | 19:16
  • 612
  • 0
Българската гордост в Холивуд Мария Бакалова призова за подкрепа на националите по тенис

Българската гордост в Холивуд Мария Бакалова призова за подкрепа на националите по тенис

  • 6 фев 2026 | 16:13
  • 13235
  • 0
Оптимизъм в националния отбор преди битката с Белгия за Купа "Дейвис"

Оптимизъм в националния отбор преди битката с Белгия за Купа "Дейвис"

  • 6 фев 2026 | 15:30
  • 1831
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина

С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина

  • 7 фев 2026 | 00:29
  • 13582
  • 18
Две асистенции на Илия Груев донесоха победа на Лийдс, "Елънд Роуд" скандира името на българина

Две асистенции на Илия Груев донесоха победа на Лийдс, "Елънд Роуд" скандира името на българина

  • 6 фев 2026 | 23:57
  • 10849
  • 11
ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

  • 6 фев 2026 | 19:42
  • 101603
  • 551
Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

  • 6 фев 2026 | 20:05
  • 13096
  • 32
Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

  • 6 фев 2026 | 17:14
  • 47145
  • 78
Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 15:20
  • 27658
  • 17