  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Екатерина Александрова спаси мачбол по пътя към финала в Абу Даби

Екатерина Александрова спаси мачбол по пътя към финала в Абу Даби

  • 7 фев 2026 | 04:00
  • 175
  • 0
Екатерина Александрова спаси мачбол по пътя към финала в Абу Даби

Втората поставена Екатерина Александрова от Русия се класира за финала на турнира на твърди кортове в Абу Даби (ОАЕ) с награден фонд 1.2 милиона долара. Александрова спаси мачбол и победи участващата с "уайлд кард" американка Хейли Баптист с 3:6, 7:6(5), 6:3.

Баптист спечели първия сет и пропусна мачбол на сервис на Александрова в десетия гейм на втората част. Александрова го спаси, удържа сервис гейма си и доведе сета до тайбрек, където спечели последните три точки, за да се стигне до решителна трета част. В нея тя направи брейк за 2:0 и нямаше проблеми докрая, за да затвори мача за два часа и половина на корта. Победата я изпраща на 13-ия ѝ финал в кариерата.

Номер 3 Клара Таусон (Дания) отпадна на полуфиналите след поражение от 20-годишната чехкиня Сара Бейлек със 7:5, 3:6, 7:5 за два часа и 49 минути.

Бейлек започна седмицата извън топ 100 на световната ранглиста на УТА и трябваше да премине квалификации, за да достигне до основната схема в Абу Даби, но тя показа стабилно представяне и достигна до първи финал на УТА 500, но и до първи изобщо в кариерата й.

Снимки: Gettyimages

