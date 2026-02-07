Кейти Боултър се класира за финала на турнира в Острава

Кейти Боултър се класира за финала на турнира на твърди кортове в чешкия град Острава с награден фонд 283 347 долара. Британката победи Кейти Волинец от САЩ с 6:1, 6:3, за да си осигури място в спора за трофея.

Боултър направи пробив в първия гейм, а след това и в петия, за да поведе с 4:1 в първия сет, който взе без проблеми.

Номер 96 в света Волинец стартира с брейк в началото на втория сет, но Боултър реагира незабавно и изравни 1:1. След това тя премина в офанзива с мощни удари по целия корт и с още един пробив в осмия гейм затвори мача, за да се класира за пети финал в кариерата си.

За титлата тя ще играе срещу германката Тамара Корпач, която отстрани Диан Пари (Франция) с 6:4, 6:4 за час и 51 минути.

Следвай ни:

Снимки: Imago