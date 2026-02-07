Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Кейти Боултър се класира за финала на турнира в Острава

Кейти Боултър се класира за финала на турнира в Острава

  • 7 фев 2026 | 05:55
  • 193
  • 0
Кейти Боултър се класира за финала на турнира в Острава

Кейти Боултър се класира за финала на турнира на твърди кортове в чешкия град Острава с награден фонд 283 347 долара. Британката победи Кейти Волинец от САЩ с 6:1, 6:3, за да си осигури място в спора за трофея. 

Боултър направи пробив в първия гейм, а след това и в петия, за да поведе с 4:1 в първия сет, който взе без проблеми.

Номер 96 в света Волинец стартира с брейк в началото на втория сет,  но Боултър реагира незабавно и изравни 1:1. След това тя премина в офанзива с мощни удари по целия корт и с още един пробив в осмия гейм затвори мача, за да се класира за пети финал в кариерата си.

За титлата тя ще играе срещу германката Тамара Корпач, която отстрани Диан Пари (Франция) с 6:4, 6:4 за час и 51 минути.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Ема Радукану и Сорана Кърстя ще спорят за титлата в Клуж-Напока

Ема Радукану и Сорана Кърстя ще спорят за титлата в Клуж-Напока

  • 7 фев 2026 | 04:12
  • 179
  • 0
Екатерина Александрова спаси мачбол по пътя към финала в Абу Даби

Екатерина Александрова спаси мачбол по пътя към финала в Абу Даби

  • 7 фев 2026 | 04:00
  • 174
  • 0
Каратанчева е финалистка на двойки в Орландо

Каратанчева е финалистка на двойки в Орландо

  • 6 фев 2026 | 21:23
  • 502
  • 0
Антъни Генов се класира за финала на двойки в Монастир

Антъни Генов се класира за финала на двойки в Монастир

  • 6 фев 2026 | 19:16
  • 612
  • 0
Българската гордост в Холивуд Мария Бакалова призова за подкрепа на националите по тенис

Българската гордост в Холивуд Мария Бакалова призова за подкрепа на националите по тенис

  • 6 фев 2026 | 16:13
  • 13233
  • 0
Оптимизъм в националния отбор преди битката с Белгия за Купа "Дейвис"

Оптимизъм в националния отбор преди битката с Белгия за Купа "Дейвис"

  • 6 фев 2026 | 15:30
  • 1831
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина

С фантастична церемония бяха открити Зимните олимпийски игри в Милано - Кортина

  • 7 фев 2026 | 00:29
  • 13579
  • 18
Две асистенции на Илия Груев донесоха победа на Лийдс, "Елънд Роуд" скандира името на българина

Две асистенции на Илия Груев донесоха победа на Лийдс, "Елънд Роуд" скандира името на българина

  • 6 фев 2026 | 23:57
  • 10846
  • 11
ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

ЦСКА с ударен старт на пролетта, нов отпразнува дебютен гол с гореща самба

  • 6 фев 2026 | 19:42
  • 101601
  • 551
Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

Янев: Ако запазим концентрацията, мотивацията и желанието, ще сме отбор, който ще радва окото на феновете

  • 6 фев 2026 | 20:05
  • 13096
  • 32
Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

Монтана показа зъби, но ЦСКА 1948 грабна важни три точки за старт на втория полусезон в родния елит

  • 6 фев 2026 | 17:14
  • 47144
  • 78
Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

Херо похвали Ботев, оплака се от програмата до мача с Левски и заяви: Аз съм дребна душичка в сравнение с Крушарски

  • 6 фев 2026 | 15:20
  • 27657
  • 17