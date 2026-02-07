Бивш вратар на Славия подписа с ПАОК

Бившият вратар на Славия Антонис Стергиакис подписа с ПАОК. Стражът, който бе при "белите" от „Овча купел“ от 2015 до 2020 г., очаквано няма да пази за първия тим, където играе Кирил Десподов, а ще има ангажименти за дубъла на "Черно-белите" от Солун.



„ПФК ПАОК обявява привличането на вратаря Антонис Стергикис, който пристига от Ники Волос и ще се присъедини незабавно към ПАОК Б. Вратарят с ръст 1,96 м е роден през 1999 година. Той е играл за Славия, Блекбърн U21 и Панетоликос, както и е бил национал на Гърция до 21 години. Подписа договор до 30.06.2026 година“, информираха от ПАОК.



Стергиакис не записа нито едно официално участие с екипа на досегашния си тим Ники Волос.