Бивш вратар на Славия подписа с ПАОК

  • 7 фев 2026 | 02:02
Бившият вратар на Славия Антонис Стергиакис подписа с ПАОК. Стражът, който бе при "белите" от „Овча купел“ от 2015 до 2020 г., очаквано няма да пази за първия тим, където играе Кирил Десподов, а ще има ангажименти за дубъла на "Черно-белите" от Солун.

„ПФК ПАОК обявява привличането на вратаря Антонис Стергикис, който пристига от Ники Волос и ще се присъедини незабавно към ПАОК Б. Вратарят с ръст 1,96 м е роден през 1999 година. Той е играл за Славия, Блекбърн U21 и Панетоликос, както и е бил национал на Гърция до 21 години. Подписа договор до 30.06.2026 година“, информираха от ПАОК.

Стергиакис не записа нито едно официално участие с екипа на досегашния си тим Ники Волос.

